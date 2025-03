COI reconoce a World Boxing como la federación encargada de regir el boxeo olímpico

El Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció de manera provisional este miércoles a World Boxing como la asociación que pasa a regir el boxeo en el movimiento olímpico después de que quedara inhabilitada la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, en sus siglas en inglés).



La Junta Directiva del COI considera que World Boxing, que agrupa a 78 federaciones nacionales de los cinco continentes, cumple con los requisitos deportivos y de gestión exigidos para cubrir la vacante dejada por IBA en la familia olímpica, informa la organización con sede en Lausana (Suiza) en su web.



La IBA, presidida por el ruso Umar Kremlev desde 2020, fue inhabilitada formalmente por el COI en junio de 2023 por no adoptar las medidas necesarias en materias de control de sus finanzas y la lucha contra la corrupción, aunque ya en 2019 le retiró provisionalmente el reconocimiento.



Según el COI, el 62 por ciento de los boxeadores y el 85 de los medallistas en los Juegos de París están afiliados a federaciones nacionales miembros de World Boxing, creada en noviembre de 2023.



También destaca que ha puesto en marcha iniciativas para mejorar su método de gobernanza, incluidos un código ético y una normativa en materia de conflictos de intereses y anticorrupción y ha reconocido la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



Otro requisito cumplido por la World Boxing es la tramitación de la solicitud del estatus de signatario del Código Mundial Antidopaje, que ha sido aceptado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), y el haber implementado el contrato con la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), la organización independiente que gestionó el programa de París 2024.



Entre las federaciones afiliadas a World Boxing están Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, India, Japón, Corea del Sur, Uzbekistán, Tailandia, Australia y Panamá, entre otros países.



Entre las que aún no se han adherido a ella está la de España, ligada a la IBA, lo que podría repercutir negativamente en la participación de los boxeadores españoles en Los Ángeles 2028 en caso de que no rompa con esa asociación y se afilie a World Boxing.