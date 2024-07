Conmebol 'condena' la violencia, tras la pelea de uruguayos y colombianos

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) "condenó enérgicamente" en un comunicado "los actos de violencia en el fútbol", aunque evitó referirse directamente a la pelea entre jugadores uruguayos e hinchas colombianos tras la semifinal de la Copa América entre ambas selecciones.



"No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha", afirmó la Conmebol en un comunicado.



Darwin Núñez, Ronald Araújo y José María Giménez, entre otros jugadores uruguayos, se treparon a la grada para pelear con aficionados colombianos tras caer derrotados por 0-1 en la semifinal disputada este miércoles en el Bank of America Stadium de Charlotte (Carolina del Norte).



Giménez aseguró después en declaraciones a televisiones que las familias de los jugadores celestes en la grada estaban "en peligro" por el actuar de algunos hinchas colombianos.



"La Conmebol condena enérgicamente cualquier acto de violencia que afecte el fútbol", afirmó en el comunicado.



"Invitamos a todos en los días que quedan a volcar toda la pasión en alentar a sus selecciones y tener una fiesta inolvidable", añadió la Conmebol.



Antes de la pelea con los hinchas y ya finalizado el encuentro, también estalló una fuerte trifulca entre jugadores de las dos selecciones en el centro del campo.

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó que la pelea en la que estuvieron involucrados algunos de sus jugadores fueron unos incidentes "verdaderamente lamentables".



Bielsa aseguró en una rueda de prensa que no vio los incidentes en la grada ya que se dirigió a los vestuarios cuando terminó la trifulca entre jugadores en el centro del campo.



"Cuando vi que eso se había resuelto me fui a los vestuarios", dijo Bielsa, que también explicó que pensó que los jugadores que se dirigían a la grada "estaban agradeciendo al público uruguayo el apoyo".



"Pero luego supe que hubo otro tipo de dificultades lamentables, verdaderamente", dijo Bielsa.



Uruguay cayó 0-1 contra Colombia en partido de semifinales de la Copa América 2024 disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte (Carolina del Norte)