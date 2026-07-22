Copa Embajador de Corea de Poomsae se realizará por primera vez en Chiriquí

​El taekwondo de la provincia de Chiriquí se vestirá de gala para recibir, por primera vez, la Copa Embajador de Corea de Taekwondo, modalidad Poomsae, un evento deportivo de alto nivel que se celebrará el próximo viernes 24 en las instalaciones del gimnasio La Basita, ubicado en la ciudad de David.

​El campeonato contará con la presencia del S.E. Han Byoung-jin y una masiva participación de atletas provenientes de diversas regiones de la geografía nacional.

Delegaciones de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chitré, Los Santos, Veraguas, Coclé y la provincia anfitriona, Chiriquí, se darán cita en la alfombra para competir al más alto nivel y consolidar este histórico encuentro deportivo en tierras chiricanas.

Este torneo tiene como principal objetivo fortalecer el desarrollo de esta disciplina en Panamá, promoviendo de manera integral valores fundamentales como el respeto, la disciplina, la perseverancia y la integridad, elementos clave en la formación de los atletas locales.

​Además de su impacto deportivo, la Copa rinde un profundo homenaje a los lazos de amistad y cooperación que unen a la República de Corea y Panamá, haciendo un especial reconocimiento al valioso apoyo que brinda la Embajada de Corea en la promoción y el crecimiento del taekwondo dentro del territorio nacional.

La Federación Panameña de Taekwondo, presidida por Boris Álvarez, ha reafirmado su compromiso con la excelencia y la convivencia deportiva a través de este evento, el cual unirá a la gran familia de este arte marcial en el país y servirá de inicio para el Campeonato Nacional de Taekwondo.