Panamá se proyecta como meca mundial de la pesca deportiva

El turismo de aventura y el desarrollo costero de alto perfil entran en una etapa de planificación estratégica. El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Orlando Carrasquilla, anunció en Nex Noticias el lanzamiento de un plan integral de tres años desarrollado en estrecha colaboración con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). Esta iniciativa busca posicionar a Panamá como el destino premium de pesca deportiva en el hemisferio, atrayendo competiciones internacionales y captando inversión extranjera directa para el desarrollo de infraestructura hotelera especializada.

Bajo el paraguas de la estrategia de desburocratización e inversión "Panamá Pa' ti", este plan se ejecutará en tres vertientes operativas orientadas a dinamizar las economías rurales e insulares del país, zonas geográficas que dependen estrechamente del flujo de viajeros de alto poder adquisitivo.

La ruta del turismo de alto valor: Destinos e impacto financiero

La derrama económica que genera el ecosistema de la pesca deportiva de alta gama se sitúa como uno de los pilares más rentables de la industria sin chimeneas en el istmo. A diferencia del turismo de masas, este perfil de visitante inyecta capital de forma directa y descentralizada en comunidades costeras e insulares tradicionalmente apartadas: Archipiélago de las Perlas y Bahía Piña y Golfo de Chiriquí y Parque Nacional Coiba.

Alianza interinstitucional: Blindaje aduanero contra la pesca ilegal

La expansión comercial y la proyección internacional de Panamá en el mercado pesquero internacional requieren de un estricto cumplimiento de las normas de sostenibilidad global. Para proteger la reputación del país y garantizar que los productos marinos panameños no enfrenten barreras en mercados exigentes como los Estados Unidos y la Unión Europea, la ARAP ha estructurado una comisión interinstitucional permanente.

Este frente de control cuenta con la participación activa de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y otras entidades de seguridad del Estado.

Generación de empleo a mediano plazo: De acuerdo con los lineamientos de la ARAP, las tres vertientes del plan trienal convergen en un único fin macroeconómico: atraer capital privado para la construcción de marinas, astilleros de servicio técnico y complejos de hospedaje de alto estándar. Este despliegue de infraestructura generará plazas de empleo sostenible para capitanes de embarcación, guías turísticos, marineros y personal hotelero local en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Darién y Panamá