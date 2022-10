Cristiano Ronaldo, que se quedó fuera de la convocatoria contra el Chelsea por negarse a jugar los minutos finales contra el Tottenham Hotspur, explicó que el respeto a sus compañeros siempre ha sido muy importante para él y que a veces la presión del momento "te supera".

El portugués montó un nuevo incendio en Old Trafford al marcharse del encuentro que su equipo ganaba 2-0 al Tottenham cuando aún quedaban algunos minutos por jugarse. El astro, al verse relegado al banquillo, se negó a jugar, lo que le ha costado el castigo de Erik Ten Hag, que no le ha incluido en la lista para medirse al Chelsea este sábado.

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera. He intentado vivir y jugar respetando a mis compañeros, a mis entrenadores y a mis rivales. Eso no ha cambiado. Yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que los últimos 20 años. El respeto siempre ha sido muy importante en mi toma de decisiones", dijo Cristiano en Intagram.

"Desde muy joven, los jugadores más experimentados han supuesto un ejemplo para mí. Ahora, yo intento ser un ejemplo para los más jóvenes. A veces esto no es posible y la presión del momento nos supera".