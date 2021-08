Cristóbal 'Toba' Girón no cree en nombres, quiere a los mejores en el Mundial Sub-23 de México

Panamá inicia su periplo de preparación con miras al Mundial Sub-23 de Béisbol que se jugará en México, para el director del equipo Cristóbal Girón, "hay que aprovechar al pelotero que está en su momento", dijo.

Se estará contra el tiempo, por eso se entrenará en doble jornada, sostuvo Girón sobre el Mundial de México que se realizará entre el 23 de septiembre y 2 de octubre.

El director del equipo panameño, añadió que lo importante es ver la parte física de los peloteros, que hay una ventaja, muchos de los jugadores están en la preselección de sus provincias, de sus equipos, entrenado con miras al torneo mayor que debe arrancar el 8 de octubre.

Para Girón, esos son peloteros que se deben aprovechar, tomar en cuenta, "ellos deben estar más o menos bien", explicó el "Toba" al referirse en la parte física.

El manejador añadió que son peloteros jóvenes, con un máximo de 24 años, una buena edad, "en pleno" y que la primera semana de los entrenamientos será de acondicionamiento.

En el Mundial participan los 12 mejores equipos del mundo, divididos en dos grupos A y B, avanzan a la súper ronda, los tres primeros de cada grupo.

Se pudo conocer que Panamá en el Mundial quedó junto a Colombia, Cuba, República Checa, Alemania y Corea del Sur.

"En un mundial todos los equipos son buenos", dijo el director del equipo panameño, inclusive hay peloteros de equipos de la MLB.

La Fedebeis reveló una lista de 39 peloteros, pero integraron uno más a última hora, al izquierdo Antonio Teidín Frías, para totalizar 40 jugadores, sostuvo Girón, donde cada uno deberá ganarse su puesto.

Al preguntarle sobre los peloteros, el material humano que se tiene, Girón fue claro en sus palabras.

"A mí me no gusta hacer evaluación por nombres, eso no gana juego. Hay que aprovechar al pelotero que está en su momento, no por nombre y renombre", reitero el manejador.

La preselección se concentra en Chitré, Herrera de mañana y entrenará en el estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández.

Girón explicó que también tienen en la planificación realizar amistosos contra los equipos cercanos como Herera, Coclé y Los Santos, que entrenan con miras al torneo de béisbol mayor y tampoco se descarta llegar al Gloria Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

A juicio de Girón esos fogueos ayudarán tanto al seleccionado panameño como a los equipos de cada provincia a realizar sus evaluaciones.