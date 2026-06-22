Croacia quiere corregir ante Panamá los errores del debut y reactivar su Mundial

Croacia se plantea el partido que disputará ese martes 23 de junio contra Panamá en el Toronto Stadium como un encuentro para corregir los errores defensivos que propiciaron su derrota por 4-2 frente a Inglaterra, recuperar la concentración y confirmar su condición de favorita en el Grupo L del Mundial 2026.



El seleccionador croata, Zlatko Dalic, reconoció este lunes en Toronto que su equipo debe ofrecer una versión más sólida que en el estreno. “Tenemos que ser mejores que la última vez, reparar y corregir los errores que cometimos, sobre todo en defensa”, afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro.



Dalic admitió que Croacia concedió demasiado ante Inglaterra y que pagó caro sus desconexiones. “Le dimos un buen regalo al rival en el último partido. Nos costó mucho, pusimos mucha energía y esfuerzo para marcar goles y al final perdimos”, señaló.



El técnico subrayó que el duelo ante Panamá obliga a su equipo a actuar con determinación. “Somos favoritos y tenemos que comportarnos como tales. Sabemos lo que este partido significa para nosotros. Tenemos que ser fuertes”, indicó.



Pese a esa condición, Dalic no quiso minimizar al rival. Consideró que Panamá fue “incluso mejor” que Ghana en su primer partido, que perdió por 1-0, y sostuvo que no mereció la derrota. También destacó su estructura defensiva, su intensidad y la velocidad de sus atacantes.



“Es un adversario muy bueno. Juega con un 5-4-1, es muy responsable, se repliega detrás del balón y, cuando recupera, tiene tres jugadores muy rápidos al frente. Tenemos que pararlos”, analizó el seleccionador croata.



En la misma rueda de prensa, el centrocampista del Manchester City Mateo Kovacic aseguró encontrarse “cada día mejor” tras dos meses difíciles y coincidió en que espera un partido exigente. “Panamá construye desde atrás y arriba será muy fuerte en ataque. Nos centraremos en nosotros mismos para mostrar nuestra mejor versión”, dijo.



Croacia llega al partido con todos sus jugadores disponibles y sin bajas ni dudas, según Dalic. La selección croata confía además en el apoyo de la numerosa comunidad croata en Canadá, a la que el técnico calificó como posible “duodécimo jugador”.



Dalic, sin embargo, recordó que las medallas de 2018 y 2022 ya pertenecen al pasado. “No se puede vivir de la gloria de otros días. Mañana (hoy) es un nuevo partido”, advirtió.

