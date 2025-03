Dámaso Espino es nombrado por la FEDEBEIS como gerente de WBC

El panameño Dámaso Espino, exjugador profesional y Crosschecker Internacional del Departamento de Scouteo de los San Luis Cardninals, ha sido nombrado Gerente de la Selección Nacional de Béisbol de Panamá de cara al próximo evento World Baseball Classic (WBC) de la MLB a jugarse en el 2026.

Espino un exjugador de béisbol profesional con énfasis en la posición de receptor, viene de cumplir 15 temporadas en Ligas Menores con los equipos de Cincinnati Reds, KC Royals, Cleveland Guardians, LA Dodgers y Chicago White Sox.

En su carrera ha dado su talento a la selección nacional de Béisbol, de la cual fue parte en diversos eventos, incluyendo el Clásico Mundial del 2009, el último Campeonato Mundial del 2011 de la IBAF donde fue seleccionado para el equipo "Todos Estrellas".

En los últimos años ha seleccionado a diversos prospectos panameños para ser parte de los Cardinals, entre ellos al Grandes Ligas Ivan Herrera y al prospecto Leonardo Bernal de Coclé.

Espino obtuvo una licenciatura en Administración Deportiva (Bachelor of Science in Sports Administrations) en el Ken Blanchard College of Business de Gran Canyon University y además cuenta con una certificación en Negociación de la Universidad de Yale.

Panamá está ubicada en el Grupo A de la próxima versión del Clásico Mundial, donde están incluidas las selecciones nacionales de Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y un equipo por definir. Este grupo tiene como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.