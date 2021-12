Darién y Chiriquí Occidente con objetivos claros en el béisbol juvenil

Son llamados equipos chicos, pero tienen grandes metas, objetivos que alcanzar y en eso se enfoca Chiriquí Occidente y Darién con miras al Campeonato Nacional de Béisbol Juevenil que se avecina y que se re realizará en su versión 53.

Darién y Occidente se han armado con dos grandes directores, experimentados y ganadores en la pelota panameña.

El exgrandes ligas César Maldonado, es el piloto de las llamadas "Águilas Harpías", que viene a tratar de emular lo realizado por el equipo mayor que avanzó a los "playoff" en el recién finalizado torneo de la maáxima categoría.

"Vamos a combinar la ofensiva con buena defensa, además vamos a tener lanzadores que tienen que tirar strikes, no hay mucha velocidad, pero si localización y si logramos eso, vamos a tener resultados", sostuvo Maldonado.

"Usaremos el mismo sistema que he empleado en mi carrera como manager, tenemos una mentalidad de ir a ganar, si a mi me contrataron en Darién es para ir a ganar, no solo ir a competir", expresó Maldonado.

Darién debutará en casa cuando reciba a Chiriquí en Meteti el 7 de enero a las 7:30 p.m. en el Grupo A

Otro llamado equipo chico que se ha estado armando es Chiriquí Occidente, que será dirigido por Alberto "Beto" Macré que cumplirá doble función, como presidente provincial y manager del equipo juvenil.

"El equipito va a pelear, sin remos a equivocarme te puedo decir que hemos visto cosas diferentes, tenemos tres meses de entrenamientos y eso va a ser la base del trabajo y los frutos que vamos a buscar", dijo el "Beto" Macré.

Al igual que Darién, Chiriquí Occidente llega con la mentalidad de poder colarse en la siguiente ronda de ocho equipos, para seguir batallando en el torneo juvenil.

Occidente en su primer juego tendrá que visitar a Bocas del Toro el 7 de enero en el estadio Calvin Byron de Bocas del Toro a las 7:30 p.m.