Del Roure y Norohna ganan en IV parada en el ranking de Apagolf

Gabriel Nicolau Del Roure y Victoria Norohna, fueron los ganadores en las categorías de 6 y 7 años del la cuarta parada del Junior Tour del Ranking Oficial de Apagolf Sub-18. El torneo se llevó a cabo en Vista Mar Golf Beach & Marina

Además en la categoría 13-14 la más destacada fue Sara Luciani y en la de 15-18 Masami Nakada, en la rama femenina.

Mientras que en la rama masculina 7-8 ganó Mateo Ospina, en la de 9-10 Samuel Colmenares, en la de 11-12 Kirk de Walt Floeck, 13-14 Juan David Arias y 15-18 Lucca González.

El mejor score del torneo fue para Kirk De Walt Floeck con rondas de 79 y 69 (+4).

Al respecto Kirk comentó " estuve practicando con mi Coach ayer más que todo los drivers, porque la ronda de ayer me salía muchos slice y me iba muy mal con los drivers y hoy pude cerrar los hierros un poco más que ayer, no tenía mucho control de mis palos y se logró conseguir este resultado y le doy gracias a mi familia por su apoyo".