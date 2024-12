Deporte: Hechos que marcaron el 2024 en Panamá

La medalla en boxeo y la primera para una mujer panameña en los Juegos Olímpicos de París, la presencia en la Copa América y la clasificación a la 'Final Four' de la Liga de Naciones de la Concacaf marcaron el deporte de Panamá en 2024.



En París, la boxeadora Atheyna Bylon hizo historia al ser la primera mujer panameña en ganar una medalla olímpica, de plata en la categoría de -75 kg, y darle a Panamá su cuarta presea en estas competencias.



La peleadora panameña se unió en el podio olímpico a sus compatriotas Lloyd Labeach (doble bronce en Londres 1948) e Irving Saldino (Oro en los Juegos de Pekín 2008).



La gimnasta Hillary Heron también dejó huella en París al ser la primera deportista en realizar el "Biles 1″ en esta justa, ya que la única en hacerlo antes había sido la estadounidense Simone Biles.



El "Biles 1″ consiste en la combinación de un doble mortal extendido hacia atrás con medio giro. Ese elemento se clasifica dentro del grupo G y tiene un grado de dificultad valorado en 0,7 puntos.



En el ámbito del fútbol fue un año productivo para Panamá. La Copa América 2024 fue el punto más alto de la "roja centroamericana" al meterse en los cuartos de final, en su segunda aparición en este torneo de la Conmebol.



Y para cerrar el año, en noviembre pasado los dirigidos por Thomas Christiansen se clasificaron para su tercera 'Final Four' consecutiva de la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-2025. Los panameños dejaron en el camino a Costa Rica, ante la que no pierden desde 2022, y en marzo próximo jugarán contra Estados Unidos por un boleto a la final del torneo.



Este calendario deja a la selección panameña en el puesto 36 del ranking FIFA, a siete peldaños de su mejor clasificación.



En la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el Tauro F.C. y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) se llevaron los torneos Apertura y Clausura 2024, respectivamente.



Y en béisbol, los panameños cerraron el año con un meritorio quinto puesto en el torneo Premier 12, la máxima competición mayor de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés).



En esta primera incursión en el Premier 12, Panamá se ubicó entre los ocho mejores equipos del mundo, por encima de países a nivel competitivo muy importantes, como Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, con un total de 3.394 puntos.