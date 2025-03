Deschamps, sobre la racha de Dembélé: 'No se ha transformado, pero sí su eficacia al gol'

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, evitó dar pistas sobre si alineará mañana ante Croacia a Ousmane Dembélé como 'falso 9', igual que en el PSG, y atribuyó su racha goleadora a "una eficacia muy elevada" y no a "una transformación" de su forma de jugar.



"No se ha transformado, pero lo que está claro es que su eficacia es muy elevada actualmente (...). Está además plenamente confiado, siente cuándo puede hacer daño. Su mérito es tener ese nivel de éxito", manifestó desde Split (Croacia) Deschamps, en la víspera de la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones.



Desde que su entrenador en el PSG, el español Luis Enrique Martínez, lo ha colocado en el centro del ataque, el extremo Dembélé se ha convertido en el delantero más en forma de Europa, con 22 goles en 17 encuentros en lo que va de 2025.



El seleccionador francés eludió atribuir méritos a Luis Enrique por la evolución de Dembélé y tampoco quiso decir si mañana lo usará como 'falso 9'.



"No estoy aquí para dar informaciones a nuestro rival. Lo importante es ser complementarios, tener la mejor relación técnica posible", argumentó Deschamps.



Como su capitán Kylian Mbappé, el seleccionador respaldó públicamente a su jugador Adrien Rabiot (medio del Marsella), después de haber recibido duros ataques por parte de ultras del PSG el pasado domingo.



"He hablado un buen rato con él. Lo que ha pasado es claramente inadmisible. El mal está hecho, ha estado muy tocado, pero va bien", contó el técnico.