Dura autocrítica de Nagelsmann tras el fracaso mundialista de Alemania: "Ya no somos un equipo de primer nivel"

El golpe de realidad ha calado hondo en el seno de la selección de Alemania. Tras la sorpresiva y dolorosa eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a manos de Paraguay, el director técnico Julian Nagelsmann no se guardó nada y lanzó una dura sentencia sobre el estatus actual de los tetracampeones del mundo.

"Si te eliminan contra Paraguay, no somos un equipo de primer nivel. Ya no", confesó con crudeza el estratega germano.

Para Nagelsmann, el resultado en la tanda de penaltis (tras el 1-1 en la prórroga) no es un hecho aislado, sino el reflejo de un combinado nacional que ha dejado de pertenecer a la élite del fútbol global.

Autocrítica sin excusas, a pesar de la polémica

Aunque el partido estuvo marcado por la controversia debido a un gol anulado a Jonathan Tah que el técnico tildó de "broma", Nagelsmann prefirió centrar la atención en los deméritos de sus propios dirigidos.

Alemania dominó la posesión y las ocasiones por las bandas, pero careció de la velocidad y claridad necesaria en el último cuarto de la cancha.

El entrenador señaló que el equipo no defendió de buena forma la jugada que terminó en el gol paraguayo.

"No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no ha sido suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no hemos jugado lo suficientemente bien para batir al rival", argumentó.

Con la mirada en el futuro

A pesar de reconocer que el proyecto germano ha tocado fondo en esta cita mundialista, Nagelsmann, quien renovó su vínculo en 2025 hasta la Eurocopa 2028, dejó en claro que no planea bajarse del barco de la reconstrucción: "Me gustaría seguir, sí", concluyó de forma rotunda.