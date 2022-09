Édgar Yoel Bárcenas sobre su doblete ante Martinica: 'Goles dan confianza'

El volante Édgar Yoel Bárcenas, indicó que estuvo un poco fastidiado en el cierre de la temporada con su club en España, en los últimos partidos de la selección porque no jugó y que las lesiones lo afectaron.

Bárcenas entró en la mitad de la segunda parte contra Martinica en la Liga de Naciones de Concacaf y marcó dos de los cinco goles en el estadio Rommel Fernández.

"Para mi fue fastidioso no haber terminado la temporada con mi equipo, jugué poco por las lesiones, pero estos dos goles me dan confianza y te tiran para arriba otra vez y ahora toca seguir trabajando como siempre lo he hecho", afirmó Bárcenas.

"Yo se que hay que trabajar fuerte para seguir teniendo la confianza del técnico Thomas Christiansen y demostrarlo en la cancha. Claro que si en un partido se dan los goles o doy buenas asistencias eso es importante", precisó el jugador del Leganés de la segunda división de España.

Édgar Yoel Bárcenas, afirma que no ve competencia al interno de la selección nacional y que considera que cuando todos andan bien es importante para el equipo y dependerá siempre del técnico quienes sean o no titulares.

Por su parte el lateral derecho de la selección panameña Michael Amir Murillo, dijo que para el próximo partido ante Martinica, tiene que corregirse varios errores

Murillo indicó además que el partido de vuelta ante los caribeños en su casa será complicado.

El jugador del Anderlech de Bélgica, agregó que está enfocado en su trabajo para la nueva temporada en Europa.

Mientras que el defensor Roderick Miller, afirmó que los cinco goles conseguidos ante Martinica les dan un poco de confianza para afrontar el partido siguiente.

Miller indicó que jugar con línea de tres como arrancaron el pasado jueves ante Martinica, fue un poco confuso, pero con el pasar de los minutos el equipo se fue acoplando en la cancha.

Las declaraciones de Miller coinciden con las del arquero Orlando Mosquera, quien dijo "creo que es la primera vez que jugamos con tres defensa en el fondo, nos costó un poco al principio, pero después nos acoplamos".

Mosquera debutó con la selección nacional como titular bajo los tres palos y sostuvo que eso le da mucha confianza para seguir aportando en la Liga de Naciones de Concacaf.

Martinica recibe el próximo domingo 12 de junio a Panamá a las 5:00 de la tarde.