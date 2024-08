El ecuatoriano Brian Pintado, nuevo campeón olímpico de 20 km marcha

El ecuatoriano Brian Daniel Pintado se ha proclamado nuevo campeón olímpico de los 20 kilómetros marcha al imponerse en la prueba disputada a los pies del Trocadero y la Torre Eiffel por delante del brasileño Caio Bonfim y el español Álvaro Martín.



Subcampeón mundial el pasado año en Budapest, Pintado dio el golpe de gracia justo antes de la última vuelta. Su cambio de ritmo brutal, no pudo ser seguido por Bonfim y por Martín, el vigente campeón universal.



El ecuatoriano marcó un crono de 1h18:55, por 1h19:09 del brasileño y 1h19:11 del español, que aventajó en un segundo al italiano Massimo Stano, campeón en Tokio 2020.

"En realidad no sabía que iba a pasar esto. Es un sueño hecho realidad. Ayer estaba inseguro, muy nervioso, sólo quería competir entre los mejores", comentó el atleta de Cuenca, quien admitió que sabía que tenía "una sexta marcha" y que debía de guardarla para el momento oportuno.



"Le di y en realidad pensé que faltaban dos vueltas, pero luego resulté que era la última. Cuando faltaban doscientos metros no podía más, pero me dije esto va a ser mío", señaló Pintado, quien reconoció que aún no asimilaba el éxito conseguido y que además de celebrarlo con la familia quería dormir un poco.



"Estoy feliz por mis hijos, porque esto me abre las puertas para darles una vida mejor, y a mi madre quiero agradecerle que me haya apoyado siempre", dijo el ecuatoriano, quien resaltó que el mítico campeón Jefferson Pérez fue el que "abrió esa puerta que invitó a soñar" a todos y Andrés Chocho también "encaminó" a la generación actual.

Gloria olímpica

28 años después de que el mítico Jefferson Pérez se coronase en Atlanta'96 y 16 después de que se colgara la plata en Pekín 2008, Pintado devolvió la gloria olímpica a la marcha y a Ecuador, que se estrenó en el medallero de París 2024.



Siempre estuvo en el grupo de cabeza, como el brasileño Bonfim, quien fue el primero que rompió las hostilidades nada más iniciarse la prueba con media hora de retraso respecto al horario inicialmente previsto debido a las condiciones meteorológicas y a una tormenta, con aparato eléctrico, que se produjo en la madrugada parisina.



Pintado, seguidor del Deportivo Cuenca de fútbol, que en Río 2016 fue trigésimo séptimo y en Tokio 2020 duodécimo, confirmó su gran evolución desde entonces, exhibida en las grandes competiciones como en los pasados Mundiales. Tácticamente estuvo perfecto. Se manejó con calma en el grupo de favoritos.



Estos fueron cayendo uno tras otro hasta que a falta de tres vueltas la situación se aclaró y le dejó en cabeza junto a Bonfim, Martín y Stano. Un cuarteto de lujo para jugarse las tres medallas.



El primero que se descolgó ligeramente fue Stano y justo en el momento que iba a comenzar la última vuelta el marchador de Cuenca desplegó la tormenta perfecta, un ataque seco, incontestable, imposible de responder para Bonfim y Martín.



Imparable, se dirigió a la meta para completar la prueba y colgarse el oro con un tiempo de 1h18:55, mientras que por detrás el brasileño ganó la plata con 1h19:09 y Martín se hizo con el bronce con 1h19:11, con tan solo un segundo de ventaja sobre el italiano Massimo Stano, campeón en Tokio 2020.