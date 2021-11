'El Nica' Concepción lo da todo en Kiev, pero sucumbe ante el dominio de Artem Dalakian

El boxeador panameño Luis "El Nica" Concepción se paró firme, hasta donde sus posibilidades se lo permitieron, pero no pudo con la superioridad del ucraniano Artem Dalakian. Concepción cayó por nocaut técnico en el noveno asalto, en pleito por el título mundial mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El camino hacia la derrota para el excampeón panameño comenzó a labrarse desde el quinto round, cuando Dalakian lo envió a la lona. Sin embargo, aunque Concepción se levantó rápidamente, no pudo hacer lo mismo en los siguientes asaltos.

En el Centro de Exhibición AKKO International, en la ciudad de Kiev, Dalakian comenzó a dominar con claridad la pelea.

Los contundentes golpes ya calaban en la anatomía de Concepción, acorralado por su rival. En el noveno asalto, su entrenador Juan "Novelista" Mosquera evitó que su pupilo siguiera poniendo en riesgo su integridad física y dio indicaciones al árbitro alemán Oliver Brien para que pusiera fin al combate estelar.

"El Nica" reconoció el dominio de su adversario y una vez el combate acabó, le dio un abrazo y aceptó con deportividad su revés.

Concepción había prometido hacer su mayor esfuerzo para brindar un buen espectáculo y conquistar nuevamente una corona mundial. No obstante, se encontró con un Dalakian intratable.

Hay que recordar que Concepción ya fue monarca mundial en dos oportunidades. El resultado lo deja con un palmarés de 39 victorias, 28 por la vía del cloroformo y nueve derrotas.

"El Nica" venía de dos victorias, una ante Rober Barrera y otra ante Felix Moncada.

Dalakian, por su parte, sigue caminando invicto. Ahora registra 21 triunfos y se mantiene como el rey de las 112 libras.

Unbeaten @WBABoxing flyweight champion Artem Dalakian (21-0, 15 KOs) retained his title by ninth round TKO over former world champion Luis "El Nica" Concepcion pic.twitter.com/Kgixk0QBVe— UkraineBoxingPRO (@UkraineAtamans) November 20, 2021