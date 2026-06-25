El regreso de Neymar: Juega su cuarto Mundial con Brasil tras 981 días de calvario

Han sido 981 días de travesía en el desierto, pero Neymar cumplió su objetivo: volver a vestir la camiseta de la selección brasileña en una Copa del Mundo. Con esto, ya suma cuatro citas mundialistas, alcanzando la cifra de leyendas históricas como Pelé, Nílton Santos, Ronaldo o Cafú.

El "10" sólo pensaba en una cosa desde que regresó al Santos en enero de 2025: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El fin del calvario que comenzó en Montevideo

El miércoles, en la última jornada del Grupo C contra Escocia, el astro brasileño disfrutó de sus primeros minutos con la Canarinha desde aquel fatídico 17 de octubre de 2023 en Montevideo.

En la capital uruguaya comenzó su calvario tras un forcejeo de balón con el volante Nicolás de la Cruz. El mal apoyo derivó en la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, la peor lesión de su carrera. Desde entonces, su camino estuvo lleno de baches:

Octubre 2024: Reaparición exprés con el Al-Hilal saudí.

Enero 2025: Regreso al Santos para buscar protagonismo, lastrado por constantes recaídas musculares.

Noviembre 2025: Nueva lesión seria en el menisco y posterior artroscopia en diciembre, poniendo en jaque su convocatoria.

Convocatoria in extremis de Carlo Ancelotti

A pesar de que el "último baile" se alejaba, el seleccionador Carlo Ancelotti observaba de lejos su evolución. Gracias a un plan de recuperación a medio plazo con el Santos y a la presión de los pesos pesados del vestuario, el técnico italiano lo incluyó en la lista definitiva de 26 jugadores.

Incluso un contratiempo de última hora, una lesión de grado II en el gemelo derecho que le hizo perderse los amistosos y los duelos ante Marruecos y Haití, logró frenar su regreso.

El Hard Rock Stadium de Miami ovaciona al '10'

"Carletto" lo esperó y Ney respondió. El delantero sustituyó a Matheus Cunha en el minuto 76 del partido contra Escocia, con un marcador de 3-0 a favor de los sudamericanos.

El Hard Rock Stadium de Miami se vino abajo con una ovación cerrada para el 'menino da Vila'. 'Sobre el césped se le vio activo, buscando conectar con sus compañeros y rematando a puerta. Al finalizar el encuentro, un Neymar visiblemente emocionado celebró con su familia y dejó un mensaje claro: "Vamos a seguir trabajando firme y fuerte para conseguir nuestro objetivo".