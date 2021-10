El Salvador sufre bajas sensibles para duelo ante Panamá: ¿Qué pasa con parte de su 'columna vertebral'?

La selección salvadoreña enfrentará a Panamá, el próximo jueves, con bajas sensibles. De acuerdo con reportes de la prensa de El Salvador, el técnico Hugo Pérez tendrá todo un rompecabezas por armar para la fecha del Octagonal que se avecina.

¿Cuál es la situación? Según el diario El Gráfico, las bajas corresponden al sector que mejor funcionó durante los juegos contra Estados Unidos y Honduras: la defensa.

"Que no puedan jugar los dos centrales titulares y el volante de contención estelar significa perder la mitad de la columna vertebral del equipo", advierte el medio citado.

Entre las ausencias del conjunto salvadoreño figuran Nelson Bonilla, Eriq Zavaleta, Narciso Orellana, Bryan Tamacas y Ronald Rodríguez.

Por otro lado, pese al panorama complicado, en El Salvador hay optimismo de vencer en casa a la Roja, que dirige Thomas Christiansen.

El jugador Joshua Pérez dijo que el objetivo es sumar en el Cuscatlán y ganar los tres partidos de la fecha.

En tanto que el capitán Marvin Monterroza advirtió que el partido ante Panamá será complicado, pero agregó que estudiarán sus debilidades.

"Con Panamá va ser difícil, ellos vienen jugando muy bien y ahora en la eliminatoria han comenzado bien, entonces se va llegar el momento para ver y analizar lo bueno y las debilidades de ellos", precisó.

Por otro lado, ayer arribó Gabriel Torres al país. El delantero dijo que está feliz de integrar esta nueva convocatoria, luego de no recibir el llamado en septiembre.

En ese sentido expresó que Christiansen estuvo al tanto de su situación personal.

"Vengo a aportar mi granito de arena. Fue difícil no estar en septiembre, pero ya había hablado con el profe. No la pasaba bien en México, en Costa Rica ya me estoy adaptando. Ya marqué gol y eso me da confianza", puntualizó.