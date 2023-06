Empresario le dejará su herencia a Neymar

El futbolista Neymar heredaría la fortuna de un empresario brasileño al que ni siquiera conoce.

Aunque el hombre solo tiene 30 años asegura que su estado de salud no es óptimo y siente que pronto morirá.

"Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y realmente vi que no tengo a nadie a quien dejar mis cosas en caso de que desaparezca", explicó el hombre al diario Metrópoles.

El joven, que prefirió permanecer en el anonimato, indica que no le gustaría dejar sus pertenencias al Estado o a personas con las que no mantiene una buena relación.

"Odiaría que se las llevaran el Gobierno o familiares con los que no me llevo bien", dijo el sujeto.

El empresario agregó que había intentado sin éxito ceder previamente sus bienes al astro del PSG.

Ante esta situación recurrió a un testamento, el cual fue firmado ante un notario en Porto Alegre.

Esta persona asegura tener razones importantes para que Neymar se quede con su patrimonio.

"Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación, también vengo de una superfamilia y la relación con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció", expuso.

El hombre también destacó que Neymar no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día.

