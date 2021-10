Equipos podrán jugar en sus propios estadios en el béisbol mayor

Las novenas que clasifiquen a la Serie de Seis equipos, podrán jugar en sus propio estadio, informó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), por medio de su gerente administrativo, Esteban Carrasco.

Versión impresa

Chiriquí y Los Santos se encuentran listos para su partido de inauguración del torneo mayor que arranca este 8 octubre en el estadio "Flaco Bala" Hernández.

El torneo inicia con 12 equipos, divididos en el Grupo A: Coclé, Panamá Este, Bocas del Toro, Occidente, Veraguas y Panamá Metro.

Mientras que el Grupo B lo integran: Herrera, Panamá Oeste, Darién, Los Santos, Chiriquí y Colón.

Los tres mejores equipos con la mejor marca de ganados y perdidos avanzan a la siguiente fase, denominada Serie de Seis, donde jugarán una serie a 7 juegos con las llaves predeterminadas: 1A vs 3B, 2A vs 2B y 1B vs 3A, avanzando a semifinales los tres ganadores.

El gerente administrativo de la Fedebeis, Esteban Carrasco, explicó que en la Serie de Seis, los equipos podrán utilizar sus estadios, sedes originales para tener el respaldo de su afición. "De no contar con un estadio propio por alguna razón, podrán escoger una sede alterna", acotó Carrasco.

Previo al inicio de la Serie de Seis, también se ha establecido en el reglamento que cada equipo clasificado tiene la opción de escoger dos refuerzos de los equipos eliminados, basado en dos rondas de piques, picando siempre en sentido de menos triunfos obtenidos al mejor clasificado.

VEA TAMBIÉN: Hugo Pérez, técnico de El Salvador: 'Ganarle a Panamá no es obligación'

El cuarto cupo a semifinales saldrá de un "Juego de la Muerte" o "Wild Card" entre los dos mejores perdedores (mejor marca de ganados y perdidos en la serie de seis), el cual está programado para jugarse el 30 de octubre.