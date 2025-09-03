España sin contratiempo para enfrentar a Bulgaria en eliminatoria al Mundial 2026

Luis de la Fuente, seleccionador español, descartó que haya egos en la selección española y aseguró, antes de iniciar el camino al Mundial 2026, que nunca ha tenido "ningún contratiempo con ningún futbolista".

"Los jugadores tienen un comportamiento fantástico, seguro que en sus clubes también", dijo cuando fue preguntado por los "egos" de los que habló el técnico del Barcelona, Hansi Flick.

"Aquí todo son facilidades, los jugadores vienen con una predisposición excepcional a aceptar el rol de que les corresponde. Somos unos privilegiados por dirigir este tipo de futbolistas. Hasta ahora no hemos tenido ningún contratiempo con ninguno, todo lo contrario, da gusto trabajar con ellos", valoró.

Centrado en Lamine Yamal, nuevamente De la Fuente ensalzó la inteligencia y la madurez que muestra con 18 años. "Le conocí con 16 años y es un crío todavía. Hay que acompañarle, educarle y ejercer de formador más que de entrenador, pero es un chico muy inteligente y maduro. Entiende los mensajes y estamos encantados de acompañarle y ayudarle. Colabora y ayuda mucho porque es muy maduro para la juventud que tiene con un talento futbolístico excepcional".

Con el pensamiento fijo en su primer partido de clasificación mundialista, ante Bulgaria en Sofía, De la Fuente puso en valor la cita y la importancia de arrancar con una victoria.

"Es un partido muy importante, hay que empezar bien. Tenemos un rival con mucha ilusión, muy difícil, en un estadio con más de 40.000 espectadores. Sabemos la altura de temporada en la que estamos. A los futbolistas les falta finura y nuestra responsabilidad es ganar todo. Queremos ganar todo", dijo.

Y se mostró convencido de que la diferencia de calidad entre las dos selecciones, no provocará relajación en sus futbolistas. "Es un partido muy duro, muy intenso, que va a exigir lo mejor de nosotros para ganar. No venimos relajados. Es un partido muy complicado que demanda nuestra mejor versión".

Recupera De la Fuente a dos de sus hombres fuertes, Dani Carvajal y Rodri Hernández, a los que ve en condiciones físicas de jugar tras sus graves lesiones de rodilla.