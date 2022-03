Famosos que se han caído en eventos públicos

Las ceremonias de premiación y red carpet son el punto de encuentro de las celebridades de la industria del entretenimiento, derrochan elegancia y glamour, pero no siempre las cosas salen bien.

En la alfombra roja de los Screen Actors Guild Awards (SAG), celebrado el 27 de febrero, mientras Selena Gómez posaba para las cámaras sufrió una caída e inmediatamente se puso de pie luego de que un hombre la ayudara.

El percance que tuvo Gómez fue captado por las cámaras y se convirtió en una de las caídas más mediáticas, despertando especulaciones sobre las causas del incidente.

Un tropiezo o un desmayo figuraban entre las causas, sin embargo, un zapato roto fue la razón por la que la cantante y actriz sufrió la caída en la alfombra roja de la premiación del sindicato de actores.

Durante la ceremonia Gómez subió al escenario descalza para presentar un premio junto al comediante Martin Short, algo que fue motivo de aplausos por parte de los asistentes.

La intérprete "'Love you like a love song" no ha sido la única que ha sufrido un accidente en un evento de esta magnitud, a continuación, te mostraremos un recuento de otras celebridades que han pasado por lo mismo.

Jennifer Lawrence

En 2013, Lawrence ganó su primer Óscar como mejor actriz y mientras subía las escaleras hacia el escenario del Dolby Theatre se cayó, luego se puso de pie y recibió el premio.'



Jennifer Lawrence estaba lista, pero a la vez nerviosa y se negaba a la posibilidad de llevarse el Óscar. "Y luego me caí y eso borró todo de mi mente. Mi cerebro se quedó en blanco. Ahora puedo mirar hacia atrás con cariño, pero durante mucho tiempo la caída fue un tema delicado para mí", comentó Lawrence en el 'podcast' Absolutely Not de Heather McMahan, en 2020.

Siete años después del incidente, en 2020, la actriz le atribuye la caída a su vestido de Christian Dior Couture y al encerado del Dolby Theatre.

En 2014, nuevamente la actriz tuvo un percance, esta vez fue en la alfombra roja de los Óscar, se precipitó hacia el suelo, no obstante, antes de que cayera un policía la ayudó a ponerse en pie.

Rami Malek

Luego de recibir el Óscar como mejor actor por su interpretación en "Bohemian Rhapsody" Malek tuvo una aparatosa caída e incluso tuvo que recibir atención por parte del personal médico del Dolby Theater.

La caída no causó daños y Malek se recuperó a tiempo para conversar con los medios por su victoria en la premiación.

Jennifer Garner

Mientras se dirigía a entregar un premio en los Óscar de 2006, Garner se resbaló con su vestido y por poco termina en el piso. La actriz se recuperó del incidente y bromeó sobre ello, dijo: "Yo hago mis propias acrobacias".

Hellen Mirren

En febrero de 2015, se realizó La Berlinale, uno de los festivales internacionales más importantes del mundo, donde se estrenó "Woman in Gold", protagonizada por Mirren, Ryan Reynolds, Katie Holmes y Daniel Brühl.

En la alfombra roja del estreno mundial de la cinta Mirren se cayó, incidente que padeció nuevamente en 2016, en el lanzamiento de "The Unknown Girl" y en el Festival de Cine de Cannes en 2018.

Hayden Panettiere

La actriz estadounidense tropezó y se cayó, mientras bajaba las escaleras en la gala Met de 2014, perdiendo todo el glamour del momento.