Festival esloveno en el Tour de Francia: Pogacar gana etapa y Roglic se enfunda el 'maillot' amarillo

El esloveno Primoz Roglic, que ayer se vistió con el maillot amarillo de líder del Tour de Francia, reconoció que su compatriota Tadej Pogacar, ganador de la etapa, "es el más fuerte ahora", pero matizó que quedan dos semanas de competición antes de llegar a París.

"Estoy muy contento con el maillot amarillo, todo ciclista quiere vestirlo al menos una vez en su carrera", señaló el ganador de la Vuelta a España del año pasado.

Roglic tiene una renta de 21 segundos con el colombiano Egan Bernal, ganador de la pasada edición, pero indicó que en este momento su principal rival es Pogacar "porque ha demostrado que es el que está más fuerte".

"Nadie ha sido mas rápido que él, pero quedan muchos días de competición", indicó.

El jefe de filas del Jumbo aseguró que no habían programado lograr el liderato, pero agradeció el trabajo de sus compañeros, que le permitió conseguirlo.

"En los días siguientes seguiremos igual. Tenemos un objetivo, llevar el maillot amarillo a París y estoy contento de cómo van las cosas", afirmó.

Joven prodigio

En su segunda participación en una gran vuelta, tras haber sido tercero de la pasada Vuelta a España, el joven prodigio del UAE Emirates ha logrado ya colocarse entre los favoritos. Solo un despiste en la séptima etapa, cuando se quedó atrapado en un abanico, le aleja del maillot amarillo, del que le separan 44 segundos.

"Cometí un error y estoy obligado a recuperar tiempo. Pero esa es mi forma de correr", dijo el ciclista.

Pogacar es, además, una estrella prematura. Con su triunfo en los Pirineos se convirtió en el ganador más joven de una etapa en el Tour de Francia.

Pogacar ha aprendido rápido la mezcla de alegrías y golpes que supone el Tour, una situación que afronta con el descaro de la juventud, receta con la que aspira a llegar a lo más alto del podium de París.

An epic and very promising ride by @MarcHirschi.



Victoire et Maillot Jaune pour les Slovènes @TamauPogi et @rogla.



Pump up the sound and enjoy the stage 9 highlights! #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/AXpdRctQRz— Tour de France (@LeTour) September 6, 2020