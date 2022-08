Flor Meléndez habla 'alto y claro' sobre las fallas en la selección panameña

El coach de Panamá Flor Meléndez no se guarda nada al momento de expresarse, lo hace alto y claro, luego de la derrota catastrófica ante Canadá, indica que llama a los jugadores y no llegan a practicar, que trabajará con las unidades que desean estar en el seleccionado, a esto hay que sumarle que los equipos no ceden o prestan a nuestras principales figuras.

Pero Meléndez también ha dicho en la semana de entrenamiento a 10 Deportivo, que los jugadores tampoco practican los tiros a arco, no ensayan los tiros libres luego de las practicas y para rematar en una entrenamiento de tres horas, se consume por lo menos 45 minutos en enseñar a los jugadores ciertas jugadas, apuntó.

Meléndez añade que él fue jugador, que practicaba alrededor de 500 tiros al día luego de los entrenamientos, pero los jugadores panameños no practican los tiros los arcos luego de los entrenamientos, algo que depende y debe ser iniciativa del propio jugador.

Luego de la derrota contra los canadienses, Meléndez fue cuestionado por algunas figuras ausentes entre ellos Pablo Rivas y su repuesta fue contundente, "Yo los invito a todos y no vienen", precisó y agregó que habló con Rivas personalmente y no llegó a las practicas.

"Yo voy a trabajar con los quieran jugar" precisó y agregó que tiene 50 años en el baloncesto dirigiendo y estará cuando la federación lo quiera.

El coach puertorriqueño añadió que en Panamá hay talento, que el biotipo fue una de las razones que aceptó regresar a dirigir a Panamá, pero falta una liga competitiva, de nivel.

El gran problema de Panamá es que no tiene una liga fuerte, no tiene jugadores de gran nivel y los que tienen no vienen, no le dan permiso. "Arriesgar el trabajo es duro y el baloncesto internacional es así", ripostó.

La recomendación del coach es que Panamá tenga un equipo B lo más fuerte posible, que permanezca y entrene en el país, para foguearlos contra República Dominicana, Colombia que tienen buen nivel, entre otros países.

Panamá se tendrá que preparar ahora para a Americup 2022 que se jugará en Brasil y donde el elenco nacional debutará contra Venezuela este viernes.