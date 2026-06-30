Francia golea a Suecia con doblete de Mbappé, que acecha el récord histórico de Messi

Kylian Mbappé firmó una tarde pletórica en el Mundial 2026 al comandar con un doblete la clasificación de la selección de Francia a los octavos de final tras vencer con autoridad por 3-0 a Suecia.

Con esta destacada actuación en la ronda de eliminación directa, el delantero del Real Madrid alcanzó la impresionante cifra de 18 goles en la historia de las Copas del Mundo, colocándose a un solo festejo de igualar al argentino Lionel Messi como el máximo artillero de todos los tiempos en este certamen.

El atacante parisino, quien cumplirá 28 años el próximo 20 de diciembre, registra una efectividad demoledora en apenas tres participaciones mundialistas (Rusia 2018, Catar 2022 y la actual edición de 2026). En el presente torneo ya acumula 6 dianas, la misma cantidad que registra Messi en esta edición, lo que mantiene al borde del asiento la lucha por el trono del goleo histórico.

La batalla de las leyendas: Mbappé vs. Messi

El torneo del año 2026 ha sido el escenario perfecto para que ambos astros rompan los mitos de las redes en los Mundiales. El capitán de la selección argentina, quien sopló 39 velas el pasado 24 de junio en plena concentración, disputa la histórica cifra de seis ediciones mundialistas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 donde alzó la copa, y 2026), acumulando un total de 19 goles.

Antes de arrancar esta cita mundialista, Mbappé presentaba 12 anotaciones (empatado con Pelé), mientras que Messi sumaba 13 (igualado con Just Fontaine). En lo que va de la competición, la progresión de ambos futbolistas los llevó a pulverizar los registros de verdaderas deidades del balompié global:

Gerd Müller (Alemania): Superados sus 14 goles.

Ronaldo Nazário (Brasil): Superados sus 15 goles.

Miroslav Klose (Alemania): Superados sus 16 goles, dejando atrás el récord que imperaba desde 2014.

Rey absoluto de la fase de eliminación directa

Más allá de acechar la marca absoluta de Messi, el '10' de Les Bleus se adueñó en solitario de un récord histórico este martes. Al abrir el marcador ante los suecos (1-0), Mbappé sumó su noveno gol en partidos de eliminación directa de las Copas del Mundo, rompiendo el empate de ocho dianas que sostenía con las leyendas brasileñas Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário de Lima.

Minutos más tarde, el atacante sentenció el compromiso con el segundo de su cuenta personal, estirando la nueva marca a 10 goles anotados en apenas 9 partidos de matar o morir. Con la clasificación asegurada a los octavos de final, donde Francia medirá fuerzas contra la sorpresiva Paraguay, el escenario queda listo para que Mbappé intente asaltar el olimpo del fútbol mundial.