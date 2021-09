Franklin Archibold sufre caída y no pudo terminar en el Mundial de Ciclismo de Ruta

El panameño Franklin Archibold, sufrió una caída en su "máquina de pedal" y no pudo terminar su competencia ayer en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Bélgica, reveló la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci).

Archibold se vio enredado en una caída, cuando transcurría 135 kilómetros de la prueba, que tenía un total de 268.3 kilómetros .

"Un día muy rápido, nervioso con una variedad de altimetría y de recorrido, logramos acomodarnos, y me he sentido con buenas piernas, una caída en el kilómetro 135 nos sacó de carrera tratamos de entrar pero fue imposible, es una de las carreras más duras del mundo aun así me siento orgulloso de compartir con el lote de los mejores del mundo", explicó Archibold.

El francés Julián Alaphilippe por segundo año consecutivo ganó el campeonato del mundo, escoltado por el holandés Dylan Van Baarle y el danés Michael Valgren.