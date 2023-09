Gimnasia panameña se afina para el Mundial

Karla Navas, Hillary Heron, Lana Herrera, Valentina Brostella, Lucia Paulino, Victoria Castro y Celia Kuriakuz, participaran en el Sudamericano de Gimnasia Mayor que se celebra este fin de semana en la ciudad de Cali, Colombia.

Las cinco primeras gimnastas estuvieron en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, El Salvador donde ganaron varias medallas.

Se incorporaron para el viaje a Colombia, Kuriakuz y Castro, esta última es medallista de los Juegos Bolivarianos.

Las integrantes del equipo mayor de gimnasia artística de Panamá, llegaron a tierras colombianas el pasado miércoles y se entrenan para las competencias del próximo sábado 9 y domingo 10 de septiembre de 2023, aseguró su entrenador el cubano Carlos Gil.

En la jornada sabatina será la competencia por equipo y el domingo las finales por aparatos, indicó Gil ayer desde Colombia.

Al regresar de Cali, Karla Navas, Hillary Heron y Lana Herrera, viajarán el 15 de septiembre hacia Bélgica, para el Campeonato Mundial de Gimnasia.

El 8 de octubre las tres deportistas panameñas viajan directo a Brasil donde se unirán a las dos restantes del equipo para seguir su preparación para los próximos Juegos Panamericanos de Santiago en Chile.

Karla Navas, ganó la medalla de oro en el All Around de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, medalla de plata en la viga de equilibrio y plata en las barras asimétricas, mientras que Hillary Heron se hizo de dos preseas de bronce en prueba de suelo y All Around.

Panamá de la mano del entrenador Carlos Gil, en San Salvador logró un total de seis medallas, una de oro, 3 de plata y dos de bronce.

Después de los Juegos Centroamericanos y del caribe de El Salvador, las gimnastas estuvieron entrenando en Panamá con el objetivo de viajar en la mejor forma para los competencias internacionales y el más grande objetivo es conseguir cupos para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.