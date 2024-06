Gregg Berhalter sobre Panamá: 'No rehuimos el contacto físico. Nos gusta'

El seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, aseguró este miércoles en la víspera del partido de Copa América contra Panamá que sus jugadores no evitarán el choque físico con los fuertes jugadores panameños.



"Se trata de aceptar lo que cada partido traiga, y si es juego físico, va a estar bien", dijo en rueda de prensa Berhalter.



"No rehuimos el contacto físico. Nos gusta. Eso nunca ha sido un problema para nosotros", añadió.



Tras debutar con victoria 2-0 contra Bolivia en un torneo en el que es anfitriona, Estados Unidos se medirá mañana contra Panamá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta a las (5:00 p..m. hora panameña).



Panamá, por su parte, debutó con Uruguay en un partido que perdió por 3-1.



"Asumo que tendrán un plan de juego diferente, pero que seguirán haciendo lo que hacen: son muy buenos construyendo desde el portero y usan los balones largos muy eficazmente", dijo Berhalter sobre Panamá.



"Utilizan -añadió- el espacio en las bandas de manera muy efectiva. Cosas para las que tendremos que estar preparados".



Berhalter también se refirió al estado del césped del Mercedes Benz Stadium, muy criticado por Argentina tras disputar ahí el partido inaugural de la Copa América el jueves de la semana pasada contra Canadá.



"Es difícil decirlo ahora, pero parece estar en muy buenas condiciones. Pero no podemos saber cómo se comportará", dijo Berhalter, que quizás por representar al anfitrión quiso restar importancia al asunto: "Será lo mismo para los dos equipos".



