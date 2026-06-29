Hazaña de Paraguay en el Mundial: Elimina a Alemania en penaltis y avanza a octavos de final

En una de las mayores sorpresas del Mundial 2026, la selección de Paraguay logró una clasificación histórica a los octavos de final al eliminar a la tetracampeona Alemania en la tanda de penaltis (3-4), luego de resistir con un férreo planteamiento defensivo un empate 1-1 tras la prórroga. El guardameta Orlando Gill, con dos atajadas magistrales, y el defensor central José María Canale, anotando el cobro definitivo, se vistieron de héroes en una noche épica para el fútbol sudamericano.

Con este triunfo, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro consuma una esperada venganza histórica ante la Mannschaft, devolviendo el trago amargo del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando un gol tardío de Oliver Neuville eliminó a la generación guaraní. La Albirroja ahora espera en octavos de final al ganador del choque entre Francia y Suecia.

Disciplina táctica y la efectividad de Enciso

Fiel al libreto anunciado por Gustavo Alfaro en la previa, Paraguay saltó a la cancha con la premisa de que saber defenderse era la clave para sobrevivir. Aunque Júnior Alonso avisó en el minuto dos con un remate que Manuel Neuer —quien impuso un récord histórico con 23 partidos mundialistas al superar a Lothar Matthäus— desvió con reflejos, la primera mitad fue un monólogo de posesión alemana que rozó el 79%.

Sin embargo, el dominio territorial de los dirigidos por Julian Nagelsmann fue estéril ante el orden defensivo paraguayo. La ofensiva alemana recurrió sistemáticamente a las faltas para cortar las contras comandadas por Miguel Almirón, quien regresaba tras su suspensión. Al minuto 42, la estrategia dio frutos para Sudamérica:

El tiro de esquina: Almirón cobró un córner cerrado que Neuer despejó con los puños.

La salvación: Florian Wirtz armó la contra alemana, pero una barrida providencial de Damián Bobadilla recuperó el esférico.

El centro: Juan José Cáceres conectó con Almirón, quien abrió la banda para Matías Galarza.

La definición: El centro de Galarza encontró en el área chica a Julio Enciso, quien de cabeza decretó el sorprendente 0-1 al descanso.

Reacción germana y la intervención del VAR

Alemania movió el banquillo en el entretiempo con el ingreso de Leon Goretzka y encontró el empate de forma tempranera al minuto 55, gracias a un centro preciso de Joshua Kimmich que el delantero del Arsenal, Kai Havertz, peinó con categoría al fondo de la red para el 1-1.

A partir de ahí, el partido volvió a su tónica de resistencia extrema. Orlando Gill empezó a erigirse como figura al detener un segundo cabezazo claro de Havertz en el 77'. Con la paridad inalterable, el juego se marchó a la prórroga, donde se vivió el momento de mayor tensión del encuentro.

Al minuto 102, Jonathan Tah anotó de cabeza a la salida de un córner desatando la euforia europea; no obstante, el principal marroquí Jalal Jayed, tras ser llamado por el VAR, anuló la acción al constatar en el monitor que Waldemar Anton obstaculizó ilícitamente al arquero paraguayo.

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Tras aguantar el asedio germano los 120 minutos, la definición se trasladó a los tiros desde el punto penal, convirtiéndose en una auténtica montaña rusa de emociones.

A fuerza de garra y épica, Paraguay se mete entre los mejores dieciséis equipos del planeta, dejando fuera de la carrera mundialista a una de las grandes potencias de Europa.