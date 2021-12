Herrera FC logra la gesta de clasificar a la final en su año de debut en la LPF

Herrera FC clasificó a la gran final del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), luego de imponerse anoche 1-0 a Veraguas CD en el juego de vuelta, en el estadio Los Milagros.

En su año de debut, los herreranos lograron la gesta de avanzar al partido por el título.

Yair Rentería marcó al 62 el tanto que le permite al club amarillo disputar su primera final. Hay que recordar que en la ida la pizarra había sido de 1-1.

"Vamos a ir con todo a la final. Trabajaremos duro en la semana y daremos la pelea", expuso Rentería en declaraciones a RPC.

Por su parte el técnico Julio Infante apunta a más y va con enormes ambiciones el próximo fin de semana al Rommel Fernández.

"No les habíamos ganado nunca, cero veces. Pero no me quiero quedar con esto, sería mediocre. Nos han dado unos palazos durante el año y queremos ir a competir", precisó Infante.

El timonel igualmente felicitó a la federación por la inclusión de más equipos pese a que aseguró que había miedo escénico por el aumento de clubes.

En cuanto al rival, Infante dijo que no tiene preferencias porque tanto Tauro como Alianza son muy buenos equipos.

Esta tarde, desde las 5:00 p.m., taurinos y verdolagas se medirán en el Rommel. En la ida igualaron 0-0.

