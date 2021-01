¡Histórico! Panameña Joselyne 'La Pantera' Edwards se estrena con triunfo en la UFC

La panameña Joselyne "La Pantera" Edwards tuvo un debut de ensueño en la UFC, luego de derrotar este sábado por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28) a la china Wu Yanan.

Edwards es la primera peleadora nacida en la tierra del Canal en combatir en la máxima categoría de las artes marciales mixtas y además llevarse la victoria.

La pelea de La Pantera se realizó este sábado en Abu Dabi y formó parte del UFC Fight Island 7. El triunfo de la istmeña es en el peso gallo de la UFC.

Edwars tuvo la oportunidad de subirse al octágono, luego de que Bethe Correia, inicialmente la rival de Yanan, la aquejara una apendicitis.

Tras escuchar el veredicto de los jueces, la panameña se arrodilló, se cubrió con la bandera de Panamá y no pudo contener el llanto.

Edwards es una deportista consagrada. Además de artes marciales mixtas, también practica ciclismo.

La peleadora es oriunda de Pacora, en donde pedalea con el grupo de ciclistas del equipo Caminos de Omar.

El "flag football" es otra de las grandes pasiones de la istmeña, que este sábado ha hecho historia.

Su experiencia como boxeadora aficionada y luego las herramientas del jiu-jitsu la llevaron a emprender este camino en las artes marciales mixtas, donde desde ya brilla.

"I tried to push forward the whole fight so I feel so excited about the results."

