Ignacio 'Nacho' Quintana, Costa Rica superó a Panamá en 'entrenamiento invisible' y no en fútbol

'Fueron mejores (Costa Rica), pero no hay tanta diferencia en lo futbolístico, esto no es solo talento. Hay que hacer entrenamiento invisible, mejorar hábitos, no hay excusas y no nos vamos a parar como víctimas', afirmó el técnico de Panamá.

- Actualizado: 06/7/2022 - 01:30 am