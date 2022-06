Jaime Penedo: 'Masticar ese mensaje no es bueno'

Muchos creen que al no participar en la eliminatoria de la Concacaf, Canadá, Estados Unidos y México en el Mundial 2026 por ser sede compartida, Panamá ya está en la Copa del Mundo, sin antes jugar.

"Ese cuento no hay que comérselo mucho, al final cuando eso escala directo de la prensa a la afición, de paso llega a los jugadores", dijo Penedo y considera que no es positivo.

"Masticar ese mensaje no es bueno", expresó Penedo, en referencia que no se puede pensar, que al no estar en la eliminatoria Canadá, Estados Unidos y México, ya Panamá está clasificada al Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026 contará con 48 equipos, Concacaf tiene 6 cupos directos, además medio cupo de repesca . A juicio de Penedo en la eliminatoria no van estar los tres grandes del área por ser sede compartida, pero las otras selecciones de la región van a pensar, "este es mí Mundial y se van a preparar", dijo.

Penedo sostuvo que hay equipos de Centroamérica y Caribe con proyectos que iniciaron, no pensando en Catar 2022, están mirando que su gran oportunidad es llegar al Mundial 2026.

"Haití, El Salvador, Guatemala tiene una política de reclutar jugadores que militan fuera de sus fronteras, hijos de sus nacionales y son llevados a sus respectivas selecciones , explicó Penedo.

"Seré muy sincero y muy directo, parece lejos el 2026, pero estamos contra el tiempo en todo sentido, hay que trabajar y trabajar, tenemos que trabajar, no podemos dormirnos", precisó el exarquero.

Penedo añadió que hay talento en el país, nuevos valores que deben ser exportado, porque en Panamá los clubes no tienen la "fuerza para desarrollar el perfil de esos jugadores", indicó.

"La clave de Panamá es exportar jugadores, esa es la ventaja que tenemos sobre El Salvador y Guatemala, ellos buscan y reclutan sus jugadores de sus descendientes en Estados Unidos," dijo Penedo.

"Nosotros tenemos que exportar jugadores", volvió a repetir Penedo, al agregar que eso ayuda al elevar el nivel del seleccionado panameño, a competir, al contar Panamá con poca infraestructura.

A criterio del mundialista de" Rusia 2018, Panamá tiene jugadores con capacidad, pero eso no basta, hay que tener jugadores comprometidos", dijo Penedo y sostuvo que todo tiene como objetivo el Mundial 2026.

"Hay que redoblar esfuerzo", precisó Penedo y reiteró que no se puede pensar "que los tres grandes de la región no estarán en la próxima eliminatoria de la Concacaf, Panamá ya está clasificada en el 2026".