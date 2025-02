Jon Feliciano, ex de 49ers, anuncia su retiro de la NFL

Jon Feliciano, liniero ofensivo que jugó con Raiders, Bills, Giants y 49ers, anunció este jueves su retiro de la NFL luego de que no se pudo recuperar de una lesión en la rodilla.

"Después de meses de sopesar mis opciones me di cuenta de que tenía que dejar el juego. Mi rodilla se dobló y terminé perdiéndome toda la temporada pasada. Estoy agradecido por mis compañeros de equipo que estuvieron ahí para mí y trataron de mantenerme animado cuando lo estaba pasando mal", afirmó el jugador a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

Feliciano, de 33 años, dejó la liga luego de 10 años. Su primera experiencia en la NFL la tuvo luego de ser seleccionado en la cuarta ronda del Draft 2015 por Raiders, una etapa que recordó.

"Empecé a jugar al fútbol hace 19 años. Llegar a la NFL no estaba en mis planes, entonces me seleccionaron en la cuarta ronda para los Oakland Raiders. Ahí encontré a Rodney Hudson, el tipo más gruñón y el mejor centro con el que he jugado, quien me ayudó a aprender todo lo que sé", señaló.

El nacido en East Meadow, New York, destacó su paso por los Buffalo Bills, de 2019 a 2021, como una de sus más felices.

"Después de cuatro años como Raider llevé mis talentos a Buffalo. Era mi momento de liderar. Mis tres años en Buffalo fueron algunos de mis momentos favoritos de mi vida. Tuvimos largas rachas en los playoffs y campeonatos consecutivos de la AFC Este. La ciudad de Buffalo es un lugar único al que siempre llamaré mi hogar", subrayó.

El ahora liniero retirado también habló de su paso por los New York Giants en 2022.

"Siempre quise jugar en los Giants. El año que pasé allí fue increíble. Ayudar a los Giants a ganar un partido de playoffs en Minnesota fue definitivamente mi momento favorito de ese año".

La carrera de Feliciano terminó con San Francisco 49ers, con los que se quedó cerca de conseguir un anillo de campeón en la temporada 2023, cuando perdieron el Super Bowl LVIII ante Kansas City Chiefs.

"Tuve la mejor temporada de mi carrera y ganamos la NFC Oeste y el Campeonato de la NFC. Nos quedamos un poco cortos en el Super Bowl".