Jon Rahm recupera el primer lugar en golf mundial

El vizcaíno Jon Rahm, segundo golfista español de la historia que alcanzó el número uno mundial, ha recuperado la primacía tras clasificarse decimotercero en el Campeonato de la PGA de Estados Unidos, relegando al segundo puesto de la lista al estadounidense Justin Thomas.

Una semana después de ceder a Thomas el liderazgo que había adquirido dos semanas antes, Rahm lo ha recuperado para seguir haciendo historia por la senda del legendario Severiano Ballesteros, el único número uno español antes del vasco.



Rahm encabeza ahora la lista con una media de 8.78, seguido de Justin Thomas (8.77) y del irlandés Rory McIlroy, que completa e podio con 8.16.



El estadounidense Colin Morikawa, ganador del campeonato de la PGA, asciende siete puestos en el ránking hasta situarse quinto con una puntuación media de 7.51.



Una semana antes, Rahm había estrenado y perdido su máximo rango en el torneo de Memphis, en el que terminó en el puesto 52 con 281 golpes en total, uno sobre par.



El 19 de julio pasado Rahm ganó el torneo Memorial del PGA Tour y se puso al frente de la clasificación mundial, a sus 25 años. Arrebataba el primer puesto a Rory McIlroy, quien había permanecido 106 semanas como número 1 del mundo, la tercera mejor marca de toda la historia, sólo superado por el estadounidense Tiger Woods (683) y el australiano Greg Norman (331).

Ballesteros había hecho historia el 27 de abril de 1986 cuando se convirtió en el primer español que alcanzaba el número uno.

Conservó la posición durante cinco meses seguidos, y después la recuperó en otras cuatro ocasiones hasta completar 61 semanas como número uno, la sexta mejor marca de todos los tiempos.

El golfista Rahm ha terminado con siete golpes bajo el par el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA Championship), el primer grande de la temporada que se ha disputado esta semana en el recorrido de Harding Park en San Francisco.

“Espero que volvamos a este campo. Me encanta y lo he pasado muy bien. Creo que me gusta mucho porque me recuerda a mi tierra, el mismo clima y un estilo de campo muy similar al de Pedreña, donde empezó Severiano Ballesteros”, comentó Jon Rahm, el segundo español de la historia que alcanza el número uno mundial tres décadas después del mítico Seve.

