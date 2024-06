Jorge Dely sobre actuación de la Su-23: 'Es una verdadera decepción'

Panamá volvió a caer en el último minuto del partido, en está ocasión contra Japón por 1-0, en la Copa Maurice Revello que se juega en Francia.

En el partido, aunque Panamá lo intentó y buscó el gol de la ventaja, fue Japón quien lo pudo conseguir por intermedio de Soma Kanda en tiempo de reposición de 90+3.

El equipo panameño que llegó como campeón del año pasado, de esta manera finaliza la primera fase del campeonato en el quinto lugar del Grupo B, con una victoria, un empate y dos derrotas, con seis goles a favor y cinco en contra.

'Es una verdadera decepción para nosotros no poder defender nuestro título de mejor manera. Sabíamos que iba a ser complicado jugar contra nuestros rivales, nos habíamos preparado para ello, pero no nos salieron las cosas. Hoy perdimos en este partido contra Japón, pero nunca hubo una superioridad real, sin embargo, ellos lograron aprovechar su oportunidad, cosa que nosotros no pudimos hacer", dijo Jorge Dely.

El próximo rival de Panamá será el combinado de Arabia Saudita que terminó de igual forma en el quinto lugar, pero del Grupo A.

Este partido definirá el séptimo y octvo lugar del Torneo Maurice Revello. Dicho compromiso se dará este viernes 14 de junio a las 11:00 a.m. en el Stade Fernand Fournier, Arles.