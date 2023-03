Jorge Dely Valdés piensa en Argentina y Toulon

Luego del empate de Panamá ante Guatemala por 1-1, el técnico Jorge Luis Dely Valdés, piensa ahora en el amistoso contra Argentina en el estadio Monumental de Núñez en Buenos Aires y el torneo Maurice Revello, conocido antes como (Toulon) en Francia.

Panamá tiene tres partidos en el presente mes, ya cumplió el primero ante los chapines, el segundo juego es ante la “Albiceleste” este jueves 23 de marzo y el tercer cotejo será contra Costa Rica en Liga de Naciones cinco días después, con una base de jugadores diferente en cada partido.

“Son prácticamente selecciones diferentes las que va a afrontar estos partidos”, precisó Jorge Dely Valdés al explicar que no se puede evaluar una selección puntual en estos tres compromisos, debido a que estará integrada por una base de jugadores diferentes.

Dely Valdés también se refirió al partido contra Guatemala y utilizar jugadores de la Sub-23 con algunos refuerzos para equilibrar el equipo en ese amistoso, pensando en el torneo Toulon en Francia que sería entre mayo y junio.

Jorge Dely dirigirá a Panamá en el partido contra Argentina.

José 'Gasper' Murillo, capitán por primera vez

José “Gasper” Murillo admitió que se sorprendió cuando le informaron que sería capitán de la selección mayor de Panamá que enfrentó a Guatemala en el amistoso del pasado del domingo.



“No me lo esperaba” reiteró ”Gasper” Murillo sobre el partido amistoso donde Panamá empató contra Guatemala por 1-1.

El jugador de Plaza Amador añadió que en cuanto el partido contra los “chapines” se siente feliz por el empate fuera de casa ante Guatemala, aunque admite que el juego se pudo ganar y que el amistoso es una oportunidad de mostrarse.

El profe (Jorge Dely Valdés) me dijo que sería el capitán, eso me puso muy alegre, ahora me toca hacer las cosas bien y esperar un próximo llamado, el listado, ya sea para jugar ante Argentina o Costa Rica, dijo “Gasper” Murillo.