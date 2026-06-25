José Córdoba asegura que Panamá afrontará partido contra Inglaterra con madurez y seriedad

El defensor central panameño José Córdoba aseguró que la Selección de Panamá no bajará los brazos en el cierre de su participación en el Mundial 2026. A pesar de estar matemáticamente eliminada, la escuadra canalera buscará despedirse del torneo dejando una gran imagen y compitiendo al máximo nivel frente a Inglaterra.

"Sabemos que quedamos fuera de la Copa del Mundo, pero vamos a afrontar el último partido con mucha seriedad, con mucha madurez y sabiendo que jugaremos contra un gran rival", declaró el zaguero en rueda de prensa desde el complejo Nottawasaga, el cuartel general del equipo ubicado al norte de Toronto.

Buenas sensaciones pese a la eliminación

El onceno dirigido por Thomas Christiansen llega a la última fecha de la fase de grupos sin opciones de avanzar a los dieciseisavos de final tras encajar derrotas consecutivas ante Ghana y Croacia. No obstante, el rendimiento del equipo dejó sensaciones competitivas muy positivas en ambos compromisos, un factor que el grupo rescata como ganancia de cara al futuro.

"Nos quedamos con muchas cosas positivas de lo que hicimos, de cómo el equipo respondió en cada partido. Eso no nos quita la motivación", enfatizó el defensor del Norwich City, quien ve en el duelo ante los británicos una vitrina inmejorable para el balompié istmeño.

Un duelo con sabor especial

Para Córdoba, el choque contra los ingleses tiene un tinte personal y profesional muy alto debido a su actualidad en el fútbol de ese país:

"Significa mucho para mí estar en el fútbol inglés y poder representar a mi nación, jugar contra ellos, contra jugadores con mucha calidad".

"Será demostrar a una gran selección la calidad de jugadores que tenemos y dar una buena imagen, mostrar al mundo que Panamá sabe competir".

En el plano individual, el central se mostró satisfecho con el nivel físico y táctico mostrado en territorio norteamericano, afirmando haber aportado "buena protección y mucha seguridad atrás" gracias a una concentración total.

Finalmente, Córdoba se rindió ante el apoyo incondicional de la marea roja en Canadá: "Ver nuestra linda bandera por las calles de Toronto nos hace muy felices", concluyó, invitando a la fanaticada a seguir respaldando el proceso de la selección de fútbol de Panamá.