Juan Batista y su regreso a la pesas en grande en medio de la pandemia

Juan Abdiel Batista está recuperado de una lesión de su hombro izquierdo, y listo para retomar su camino en el levantamiento de pesas. Solo hace unos días lo demostró, pero su retorno no ha sido fácil.

La falta de empleo, la pandemia del nuevo coronavirus y su lesión aparecieron en su lista de prioridades diarias durante estos últimos meses, en los que también aprovechó para entrenar en casa.

El pesista acaba de imponer tres récords nacionales y ganar dos medallas de oro y tres más de plata en su presentación en el Campeonato Iberoamericano, Sudamericano y el Open Colombia de Levantamiento de Pesas, eventos simultáneos, que se desarrollaron de manera virtual, y que contaron con el visto bueno de la Federación Panameña de Pesas, que preside Henry Phillips.

Batista reside en Arraiján, junto a su esposa Daysi, una pesista que integra la selección nacional. En casa instalaron un gimnasio donde ambos entrenaron durante la cuarentena total por la pandemia del nuevo coronavirus.

Ellos fueron dos de los cientos de atletas panameños que se la tuvieron que ingeniar para prepararse y no perder la forma física y mental, durante la encerramiento ordenado por las autoridades de salud.

El pesista se encuentra sin trabajo desde noviembre pasado y justo cuando tenía una entrevista para una oportunidad laboral, en marzo pasado, cayó la pandemia. "Quiero hacerle ese llamado a las autoridades, ahora que el sector privado y público está regresando a la normalidad. Estoy necesitando un trabajo", destacó. Batista es uno de los tres pesistas, que integran una selección de 48 atletas panameños, de 14 deportes, con posibilidades de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021.

El atleta está claro que por su lesión en su hombro izquierdo no pudo participar en los Juegos Panamericanos de Lima, uno de los eventos del ciclo olímpico. "No haber participado me restó mucho puntos, además, hay otros compañeros que vienen marcando y tienen más opciones", destacó el recién medallista de oro.

"Mis compañeros Erika Ortega Y Ronnier Martínez son los que cuentan con esa posibilidad. No, no cuento con los puntos suficientes para clasificar, ya que no pude asistir a los eventos principales para obtener los mismo", agregó.

Su regreso a las competiciones, en esta ocasión de manera virtual y simultánea, le ayudó a recuperar su confianza en su hombro izquierdo. En su última presentación se llevó dos preseas de oro y una de plata en la categoría de 73 kilogramos de la Copa Sudamericana y dos de plata en la Copa Colombia.

Además, estableció tres récords nacionales al levantar: 126 kilogramos en la modalidad Arranque;165 kilogramos en la modalidad de Envión y 196 kilogramos en Total.

Con estos resultados, Batista, confirmó su ranking de N°1 a nivel centroamericano y entra en la élite del deporte a nivel sudamericano, pero lo más importante para él es que se siente recuperado de su lesión que le ocurrió en 2019 en Guatemala.