Kane y Maguire piden cautela, pese a que Inglaterra avanza por buen camino en la Euro

Harry Kane, autor de un doblete ayer en la goleada 4-0 de Inglaterra a Ucrania en los cuartos de final de la Eurocopa, aseguró que vivió "una noche perfecta" y no escondió que el único objetivo de su equipo es llevarse el trofeo.

"Fue un gran partido de todo el equipo, fue un día perfecto. Empezamos bien el partido y cuando estuvimos por delante logramos 'dormirlo'. Nada que decir, fue un día perfecto", afirmó Kane en la zona mixta del estadio Olímpico de Roma.

"Vamos por el buen camino, pero todavía no hemos hecho nada. Tenemos una semifinal por delante, debemos disfrutar y luego llegar listos para jugar contra Dinamarca. Será difícil ganarle", agregó.

El delantero del Tottenham dijo que Dinamarca "supo reaccionar muy bien tras un comienzo muy difícil", pero destacó que jugar en Wembley le da un empuje extra a Inglaterra hacia la final.

"En el Mundial nos dolió mucho no llegar a la final (Inglaterra perdió la semifinal ante Croacia). Nuestra idea es ganar este torneo. Nos espera un partido muy difícil, contaremos con 60.000 aficionados y tenemos que jugar con despreocupación", añadió Kane.

También expresó su agradecimiento por el trabajo del seleccionador inglés, Gareth Southgate: "Gareth fue fantástico, lo conozco desde hace mucho tiempo. Nos da tranquilidad. Es un óptimo entrenador, con ideas fantásticas. Queremos ganar para él. En 2018 perdimos en las semifinales del Mundial, ahora queremos dar un paso más y llegar a la final".

"Estoy muy feliz por Jordan, estaba ansioso por marcar, eligió el partido perfecto, un cuarto de final. Nos aporta mucho, esperemos que marque más goles, estamos todos muy felices por él", manifestó el capitán.'

Harry Maguire, defensa de Inglaterra, declaró ayer que hay que huir a la euforia, y recordó que, sin querer "ser un aguafiestas", "esto no acaba aquí".

"Es una sensación fantástica. Llegar a las semifinales de un gran torneo dos veces consecutivas es un gran logro", dijo a BBC Sport al recordar el pasado Mundial de Rusia.

"No quiero ser un aguafiestas, pero esto no acaba aquí. Nos espera otro gran partido y queremos llegar más lejos esta vez", agregó al recordar que el miércoles juegan ante Dinamarca en las semifinales.

"Queríamos mejorar a balón parado porque no habíamos marcado de esta forma en este torneo y esta noche hemos conseguido dos goles así, uno mío y otro de Jordan (Henderson)", señaló.

Al recordar su gol, que supuso el 0-2, dijo: "Fue un gran balón de Luke Shaw, y en cuanto cabeceé sabía que era un gol. Lo importante es que ganamos".

