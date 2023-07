Karla Navas, de la diversión a competir en la gimnasia

Karla Navas, uno de los prodigios de la gimnasia panameña, dijo que lo que en su momento hacía solo para divertirse, se ha convertido en una pasión que la acerca a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde podría emular a su abuelo que compitió en la halterofilia en las justas de México’68.

“He seguido el recorrido deportivo de mi abuelo, Guillermo Boyd. Primero fui a Juegos Bolivarianos y gané bronce, y mi mamá me dijo que mi abuelo ganó una medalla de bronce en estos juegos, y luego fue a Juegos Centroamericanos y del Caribe y ganó tres medallas y bueno, yo gané cuatro en estos últimos”, precisó entre risas la deportista de 18 años.

Es por eso que los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 que concluyeron la semana pasada fueron diferentes y especiales para la gimnasta. Sabía que su abuelo había ganado medallas, aunque reveló que “nunca” esperó ganar una medalla de oro.

En estos juegos el principal reto fue superar a México, “que es una potencia muy grande en gimnasia”.

Navas fue la figura principal de Panamá en los Centroamericanos y del Caribe 2023, al obtener una medalla de oro y tres de plata, una por equipo, siendo la primera vez que una mujer lograba esa cantidad de medallas en cualquier disciplina. La hazaña hizo que la gimnasia se convirtiera en protagonista de los juegos.

Navas destacó que su carrera va tomando forma, y según le explica su madre, guarda un especial parecido a la trayectoria de su abuelo.

“Todo lo que soy se lo debo a mi familia, especialmente a mi abuelo Guillermo Boyd, quien es una persona muy importante en mi vida. No lo pude conocer, pero lo que sí sé es que me cargó y yo digo que cuando me cargó me pasó toda su energía positiva del deporte”, afirmó.

Rememora que cuando su madre, la campeona nacional de gimnasia Verónica Boyd, la llevó por primera vez a un gimnasio, todo era por diversión, pero al ver a los jóvenes montados en la barra, la viga o dando volteretas, se enamoró de la disciplina.

“Veía a Isabela Amado, veía a Valentina Brostella, que es mi compañera de equipo ahora, en sus rutinas, y eso a mí me llamaba mucho la atención. Entonces cuando fui creciendo mi mamá poco a poco me fue metiendo en el gimnasio, y aquí estoy”, revela.

Karla Navas se alista para el Mundial de Gimnasia, que se disputará del 30 de septiembre al 8 de octubre, y para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 (del 20 de octubre al 5 de noviembre), donde competirá en equipo.

En los Juegos Panamericanos tiene grandes expectativas, con ganas “de dejar a Panamá en alto”.

Para el Mundial, que se desarrollará en Amberes, Bélgica, el objetivo es “hacer un buen trabajo, mejorar mis notas y buscar el cupo olímpico”.

“En el Mundial no pienso en medalla, por el alto nivel competitivo, pero si cae una no sería nada malo”, señaló.

Para Navas, los objetivos a largo plazo son los estudios, por lo que después de los Panamericanos se tomará un descanso de la gimnasia para estudiar fisioterapia.

“Estoy pensando iniciar el otro año la universidad, para ir con más tranquilidad y concentrarme más en mis estudios”, explicó.

Además, reconoció que, aunque la gimnasia en Panamá pasa inadvertida, espera que con los buenos resultados que están logrando ella y sus compañeras, las nuevas generaciones tengan un mejor nivel.

“Me pone muy feliz saber que nosotras inspiramos día a día a más niñas a practicar gimnasia y saber que con nuestro esfuerzo hacemos algo bueno por este deporte y sus futuras generaciones”, remarcó.

