Keylor Navas se retira de la selección de Costa Rica.

El portero Keylor Navas anunció este jueves su retiro de la selección de Costa Rica tras jugar más de 100 partidos internacionales y tres mundiales, y agradeció a sus compañeros y aficionados por el apoyo que le brindaron durante su carrera.



"Es un sentimiento agridulce, difícil de asimilar. Esta etapa de mi vida con la selección ha llegado a su fin", dijo el exportero del Real Madrid y del PSG en un vídeo publicado en sus redes sociales.



Navas, de 37 años, se retira de la selección de Costa Rica a pocos días del arranque de la eliminatoria al Mundial 2026 y de la Copa América.



"Este capitulo de mi vida, lleno de desafíos, derrotas y victorias, llega a su fin. Me voy con el corazón lleno de gratitud y con los ojos mirando hacia adelante, siempre llevando el nombre de nuestra querida Costa Rica, un pequeño país de territorio, pero grande de corazón", expresó.



El guardameta, ganador de 3 Ligas de Campeones con el Real Madrid y que acaba de terminar su contrato con el PSG francés, dijo que ha cumplido muchos sueños que tenía desde niño y que lo ha conseguido "perseverando, luchando con amor y garra".



"Hace más de 16 años Dios me dio la oportunidad de defender por primera vez el arco de Costa Rica, un día que nunca olvidaré. Desde entonces cada momento con la selección ha sido un sueño hecho realidad", afirmó Navas.



El portero, considerado por muchos como el mejor futbolista en la historia de Costa Rica, jugó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y durante su carrera acumuló 114 partidos con la selección.



Navas fue pieza clave para que Costa Rica alcanzará por primera vez unos cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que el equipo pasó de primero en el grupo tras vencer a Italia (1-0), Uruguay (3-1) y empatar sin goles con Inglaterra.



En los octavos de final Costa Rica empató 1-1 con Grecia pero avanzó en los penaltis a los cuartos de final donde se vio las caras con Holanda, ante el que cayó en los penaltis tras igualar 0-0 en una gran jornada de Navas.



"Me siento increíblemente afortunado y privilegiado", dijo el guardameta antes de agradecer a todos sus entrenadores, compañeros de selección, a su familia y a los aficionados.



Navas aseguró que se lleva consigo "alegrías y recuerdos inolvidables" y subrayó que la selección logró "elevar el nombre de Costa Rica a lo más alto" frente a "los mejores jugadores del mundo".



En marzo pasado, tras los partidos de la fecha FIFA de ese mes, Navas dejó en el aire su futuro con la selección, pues no respondió las preguntas de los periodistas sobre su continuidad con el equipo nacional.



El guardameta, cuyo próximo club para la temporada que viene aún es una incógnita, estaba entre los planes del seleccionador de Costa Rica, el argentino Gustavo Alfaro, para el arranque de la eliminatoria al Mundial de 2026 y para la Copa América del próximo mes.



"Contamos con él y esperamos que pueda arribar al país finalizados sus compromisos con París. Le quedan dos partidos de liga y la final de Copa. Para nosotros es fundamental que nos pueda acompañar en los partidos de la eliminatoria y en la Copa América", declaró el pasado 13 de mayo el director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Claudio Vivas.