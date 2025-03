La Justicia argentina decide no apartar a las hermanas de Maradona del juicio por su muerte

El tribunal que juzga a siete imputados por la muerte de Diego Armando Maradona resolvió este jueves no apartar a las hermanas del ídolo de la querella del juicio, luego de fuera solicitado por el abogado de Diego Junior -uno de sus hijos-, alegando que se habían beneficiado de forma ilegítima de la marca comercial de Maradona.



"El tribunal por unanimidad decide que no corresponde separar a las hermanas de la causa", expresó el tribunal compuesto por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach.



La solicitud había sido hecha por Eduardo Ramírez, abogado de Diego Junior, luego de que se conociera que Rita y Claudia Maradona, hermanas del ídolo, serían llamadas a indagatoria por una causa paralela relacionada al uso, control y usufructo de la marca comercial del ídolo.



"Ya no se trata de particulares damnificadas, sino de particulares beneficiadas", argumentó Ramirez y mencionó que las hermanas estaban involucradas en la cesión de marca y sospechadas de defraudación, "en perjuicio del resto de los damnificados".



Sin embargo, los jueces decidieron no hacer lugar a la petición, apoyándose en el derecho de acceso a la información previsto para los familiares de las víctimas.



"Una vez reconocido el rol del particular damnificado no puede cercenarse este derecho", sentenció el juez Savarino.



La querella del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona está dividida en cinco partes: Dalma y Gianinna Maradona, Diego Junior, Jana Maradona, Diego Fernando y las hermanas del astro Rita, Ana y Claudia Maradona.



Son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.



Entre el 8 y el 24 de abril, serán llamados a indagatoria en una causa paralela por la apropiación ilegítima de la marca el exabogado del Diez, Matías Morla; quien fuera su asistente, Maximiliano Pomargo; la escribana Sandra Iampolsky; Sergio Garmendia y las hermanas del astro, Claudia y Rita Maradona.