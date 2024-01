Latin America Amateur Championship, hora de la partida

El calor y la humedad le dan la bienvenida desde hoy a 108 los jugadores de 29 países del continente quienes disputarán hasta el domingo la novena edición del Latin America Amateur Championship que se disputará en el campo del Club de Golf de Santa María.

Golfistas de países como: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Bermudas, Chile, Colombia, Costa Rica, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, EE.UU., El Salvador, Jamaica, México, Nicaragua, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, Venezuela, Trinidad y Tobago , Puerto Rico, República Dominicana y Panamá entre otros buscan el título.

El campeón del Latin America Amateur Championship jugará el Masters Tournament 2024 en Augusta National y The 152nd Open en Royal Troon, y el 124th U.S. Open que se jugará en Pinehurst No. 2.

Además, el subcampeón obtendrá la exención para participar en la etapa final de la clasificación con la chance de ingresar en The Open y el U.S. Open el próximo año. Además, el ganador será invitado a participar en The Amateur Championship y el U.S. Amateur de 2024, como cualquier otro campeonato aficionado de la USGA para el cual sea elegible.

Panamá como anfitrión estará representado por los jugadores: Miguel Ordónez, Samuel Durán, Carlos Clement, Omar Tejeira, Jean Paul Ducruet, Diego Álvarez, Raúl Carbonel y Jean Luis Ducruet Bedoya.

Para Ordóñez, la cancha es como una "culebra venenosa que te puede morder, es una especie de asesino silencioso, que debes enfrentar con mucha cautela".

"Los hoyos más complicados son el 7, 8 y 9 y los más accesibles son del 10 al 12", dijo Ordónez, quién ha jugado todas las ediciones de este torneo.

Otro de los experimentados que representa a Panamá es Omar Tejeira, quien asegura que está preparado para hacer un gran torneo.

Jean Luis Ducruet Bedoya, quien estudia en Miami, dijo que llegó muy motivado para dar lo mejor por Panamá. "Hay que jugar en la mayoría de los greenes de Santa María con mucha intelegencia", apuntó.

Para Omar Tejeira, este torneo los hace soñar a todos en busca de hacer historia. "Yo amo competir, pero hacerlo en este torneo, hace que está edición sea especial. Hay que jugar con calma para ir a buscar el objetivo paso a paso".