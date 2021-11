Lea Riccoboni, de esquiar en la nieve, al triatlón en el trópico

Extrovertida, carismática y transmite esa energía positiva que tiene, así es Lea Riccoboni, la triatleta nacida en Grenoble en Francia, pero que ha hecho gran parte de su vida deportiva en Panamá, donde entrena para competencias de alto nivel y exigencia.

Versión impresa

Lea Riccoboni, relata que desde los 18 meses de edad practica deportes, porque su padre Renaud Riccoboni, quién es instructor de esquí la subió a esa edad a unas paletas; crecí en las montañas de Bourg d' Oisans, al norte del territorio francés. "Competí a alto nivel hasta los 17 años, pero llegó el momento de tomar una decisión porque ya el perfomance mío no era el mejor pese a que a nivel nacional llegue a buenas posiciones, pero a nivel internacional no mucho. Eso se debió en parte a que mi entrenador físico me hizo hacer muchas pesas, aumenté mucho de masa muscular a los 15 años, pero perdí agilidad y eso es básico en el esquí ".

Lea Riccoboni, dice que eso la llevó a dejar de un lado el esquí y enfocarse en sus estudios, pero ese fue el momento que descubrió el running; "comencé a entrenar para bajar de peso, recuperar su esencia física que era estar súper activa y ágil", recordó.

Comenzó a correr en algunas competencias en Francia y durante sus estudios a los 20 años tuvo la oportunidad de hacer una pasantía en la empresa transnacional Adidas en Alemania y hacia "testing" para la marca y esto la trajo a Panamá donde conoció a los AdidasRunners y realizó su primera carrera fue del Circuito Trail en los 12 kilómetros de Cocoa Plantation.

"Me encantaba, empecé a correr todos los fines de semana y ganaba dinero, eso me ayudaba económicamente, porque tenía un sueldo de pasantía y con ese dinero me ayudaba para pagar la luz eléctrica y me divertía mucho con los AdidasRunners".

El salto hacia el triatlón lo dio después que conoce a su pareja Luis Villasante que trabaja en Adidas. "Él no se fijaba en mi, hasta que me lo gané en una carrera del Circuito Trail en Gamboa, empezó nuestra relación y él era más ciclista que corredor y me animó para que participara en el Ocean to Ocean en el 2018 y que tiene una distancia de más de 100 kilómetros entre el Atlántico y el Pacífico. Lo hice relativamente bien, le aguanté el ritmo y ahí dije wao, hay potencial, un par de meses después Luis me regaló para mi cumpleaños mi primera bicicleta".

"Para el 2019 empezamos a enfocarnos en el triatlón, porque yo sabía nadar desde la escuela pública en Francia y era una base buena para iniciar mi Triatlón "Portobelito" que es cross" en el 2019 y me apasioné de una vez, hicimos otros, pero dijimos hay que dar otro paso más y nos inscribimos en el medio Ironman de Cartagena, Colombia; como Luis Villasante y yo no teníamos vacaciones fuimos solo por 48 horas, fue una matanza eso", indicó la deportista.

"Después de esa experiencia empezamos a buscar un team en Panamá para entrenar más en serio, planificado, llegamos a TriZone y ahí vimos el cambio con Ernesto Fernández, entrenamos en doble jornada, cambié de bicicleta y regresamos a Cartagena, fue duro principalmente la carrera, terminé en manos de los paramédicos, pero preguntaba en que lugar llegue. No tuve noticias hasta que llegue al hotel, supuestamente llegue de quinta, pero después hubo corrección y fui podium, tercer lugar y me clasifiqué al Mundial en Nueva Zelanda 2020. Ya ahí dije soy triatleta, eso es lo que quiero hacer".

Lea Riccoboni, tiene entre sus metas volver a clasificar para el Mundial de Medio Ironman y buscará su boleto en el Ironman70.3 de Panamá que se celebrará el 6 de febrero y de pronto me gustaría ir a un "full" Ironman; "estoy estudiando cuan sería para el 2022".

Pese a la pandemia de coronavirus en 2021 ha sido de mucha actividad para la triatleta francesa residente en Panamá que ha tenido mucha actividad internacional "primero me fui a hacer el Puerto de Montaña, Alto de Letra en Colombia de 80 kilómetros, uno de los más largos del mundo subiendo casi 4,000 metros. Después fui al Triatlón de P' Alpe d' Huez en julio, en mi casa en Francia. Era importante para mi participar junto con mi familia después de haber hecho la transición de esquí a triatlón.

Esa fue una prueba extrema, lo terminé en 7 horas 30 minutos, fue lo más duro que he hecho en mi vida, pero muy hermoso vivirlo en mi pueblo y la carrera pasaba junto de mi casa, lloré muchísimo. Fue un viaje de juntar la familia y el deporte".

Riccoboni, estuvo en septiembre en el Mundial de Medio Ironman, que fue en Saint Gorge, Utha, Estados Unidos, era el gran objetivo de este año y quedó de tercera en su categoría de 25 a 29 años de edad. "Todos estos eventos me han ido preparando mentalmente y físicamente".