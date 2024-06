Leonardo González llegará al 100 % al US Open

El múltiple campeón mundial Leonardo González se prepara para su próxima participación en el US Open, el primero de los cinco eventos de Grand Slam IBJJF. Esta competición se realizará del 27 al 30 de junio en Las Vegas, Estados Unidos.

A la cita deportiva, González llega al 100 % y con la confianza de obtener un lugar en el podio de honor.

"Vengo de participar en dos eventos. Me siento bien porque a esos campeonatos me fui tocado y ahora me siento al 100 %. Tuve lesiones en la boca y en los dedos", dijo el campeón.

González, de la categoría máster, entrena cuatro horas al día, en dos sesiones: una al mediodía y otra en la noche.

"Conozco a la mitad de los rivales y a la otra no. Estoy ranqueado, sino obtengo el oro debo estar en la final", expuso.

El experimentado deportista de brazilian jiu-jitsu planea participar en todos los eventos de Grand Slam. Los otros son el Campeonato Panamericano, el Campeonato Europeo, el Campeonato Mundial Sin Uniforme y el Campeonato Mundial Con Uniforme.

Por otro lado, González comenta que la complejidad de los rivales varía dependiendo del lugar. En Europa los combatientes de Países Bajos, Francia, Hungría y Bulgaria tienen su estilo, mientras que en América los brasileños y cubanos cuentan con otro.

Este año, además de las conquistas en torneos, González busca escalar en el ranking mundial 2024.

A lo largo de su carrera, González ha obtenido múltiples triunfos, los que atribuye a su gran pasión por entrenar y defender los colores de Panamá.

"Lo principal es la pasión por competir y representar a mi país. Espero poder revalidar mis títulos", expuso.

