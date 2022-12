Lewandowski: 'Francia es un gran reto, pero vamos a divertirnos'

El delantero polaco Robert Lewandowski reconoció la mala imagen de su selección al perder 0-2 ante Argentina, pero mostró la satisfacción de poder disputar los octavos de final, encuadrada Polonia ante la vigente campeones, Francia, en un choque que definió como "un gran reto" pero en el que dijo van a divertirse.

"Es un gran reto para nosotros pero vamos a divertirnos, a dar lo mejor de nosotros y a luchar. Francia es un gran equipo, campeona del mundo y puede repetir. Es un reto pero tenemos que jugar mejor que hoy", valoró en la zona mixta del Estadio 974 de Doha.

Lamentó las pocas opciones que tuvo Polonia ante una Argentina que dominó el partido de inicio a fin. "Hemos perdido y no hemos tenido opciones, pero jugar contra Argentina ha sido difícil para nosotros".

"Lo hemos intentado pero ellos iniciaron la segunda parte con su primer gol rápido y desde entonces lo han tenido más fácil. Tienen a grandes jugadores, brillantes, que nos lo han puesto muy difícil, pero al final igualmente estamos contentos por jugar los octavos de final", reconoció.

Fue un día duro para Lewandowski que no tuvo una sola ocasión de gol al no pisar Polonia el área de Argentina.

"Hoy (ayer) me ha tocado ser el primer defensor pero si juegas para tu selección tienes que pasar por todas las situaciones. Para mí no hay problema por no tener ocasiones. Estoy feliz por pasar a octavos. Argentina había perdido el primer partido pero ha ido jugando mucho mejor partido a partido hasta convertirse en una de las favoritas al título".

Reclamo francés

Francia presentará una reclamación ante la FIFA por la anulación del gol de Antoine Griezmann en el minuto 98 del partido contra Túnez en el Mundial de Qatar, que hubiera supuesto el empate de 1-1.'

6

las unidades que consiguió sumar Argentina para terminar como líder del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022. 4

los puntos que obtuvo Polonia para terminar de segundo en el Grupo C, igual unidades obtuvo México, pero hizo menos goles.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) está redactando la queja que será presentada a la FIFA "en las 24 horas siguientes al final del partido", indicó en un comunicado.

Francia considera que la anulación, dictada por el colegiado neozelandés Matthew Conger tras haber pitado el final del partido y después de consultar el VAR, fue errónea.

En la jugada, Griezmann aparece en fuera de juego en el inicio de la acción, pero recibe el balón tras un rechace de cabeza de un defensor tunecino.