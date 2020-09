Lewis Hamilton está a punto de destrozar una de las últimas marcas de Schumacher

Lewis Hamilton y 'pole position' son dos conceptos inseparables en esta accidentada temporada 2020 de la Fórmula Uno. Ocho de diez posibles lleva el inglés este año y 96 en toda su carrera, más que ningún piloto en la historia. Pero la de este sábado en Rusia es una 'pole' agridulce.

"Ha sido una de mis peores clasificaciones, ha sido horrible (...) Es bueno salir de la 'pole', pero aquí no por el rebufo, lo normal es que me adelanten mañana", admitió el plusmarquista británico en victorias a una vuelta, un apartado en el que ya dejó atrás hace mucho al alemán Michael Schumacher (68 'poles') el mismo al que igualará si logra la victoria mañana, con 91 triunfos.

El de Stevenage tiene varios motivos para la inquietud. El primero es que salir primero en Sochi, el circuito de la ciudad balneario rusa a orillas del Mar Negro, no otorga mucha ventaja al 'poleman': solo Hamilton en 2014 y su excompañero alemán Nico Rosberg en 2016 lograron ser primeros sábado y domingo.

La larga recta inicial del trazado ruso, prolongada por una primera curva muy suave hasta el giro de 90 grados a la derecha de la segunda, facilita a los pilotos que salen por detrás el adelantamiento tomando el rebufo.

La segunda razón de la zozobra de Hamilton está en los neumáticos de su monoplaza: tendrá que salir con ruedas blandas, las que más se desgastan y que le obligarán a pasar antes por garaje, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo en la parrilla tras una magnífica Q3, saldrá en medios, más resistentes.

Hamilton partirá con esta desventaja debido a que su mejor tiempo en la Q2 fue con neumático blando, ya que su anterior vuelta en la segunda ronda se invalidó por haber rebasado los límites de la pista y el accidente del alemán Sebastian Vettel, que se fue largo en una curva y rompió el alerón delantero de su Ferrari, le obligó a salir a toda prisa en los últimos instantes con el neumático más rápido, el blando, para no quedarse fuera de la Q3.

Por esto, tanto Verstappen como el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo y tercero que saldrán con neumáticos medios, afilarán los cuchillos en la salida de mañana para ganarle la posición al inglés y escaparse aprovechando ruedas más resistentes, con el objetivo de evitar un triunfo histórico de Hamilton.

Verstappen, que se había pasado desde el viernes penando por las dificultades de su motor Honda, sorprendió en el momento final al marcarse una vuelta genial para ponerse en segundo lugar de la formación de salida.

Lo que cabía esperar, una 'pole' de Hamilton, llegó por un camino inesperado, el del neumático blando en la Q2, que restará opciones al inglés de subir el peldaño que le falta para alcanzar el trono del 'Káiser' Schumacher. Aunque cualquier incidente o salida del coche de seguridad podría volver a barajar las cartas y acercar al británico a su cita con la historia del automovilismo.

Pole position was never guaranteed



Hamilton crossed the line with just 1.1s to spare in Q2#RussianGP #F1 pic.twitter.com/Xw9e5LGm2N— Formula 1 (@F1) September 26, 2020