Lewis Hamilton: 'Me siento como si acabara de empezar y físicamente en forma'

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que se anotó matemáticamente ayer su séptimo Mundial de Fórmula Uno -igualando el récord histórico del alemán Michael Schumacher- al ganar el Gran Premio de Turquía, declaró en Istanbul Oark que espera "que el año próximo sea aún mejor" y que quiere "seguir" triunfando con su equipo.

Hamilton, de 35 años, que festejó su primer título en 2008, con McLaren, firmó su décimo éxito del año, con la que elevó a 94 su propia plusmarca histórica de victorias en la categoría reina.

"No tengo palabras para expresar lo que siento, pero tengo que empezar dando las gracias a todo el mundo del equipo, los que están aquí y los que están en la factoría. Sin este equipo no hubiera sido capaz de lograr nada. Está siendo un gran viaje. Y quiero darles las gracias a todos", explicó Hamilton.

Hamilton no sabe dónde está su techo. "Me siento como si acabará de empezar. Y físicamente me siento en forma", opinó el múltiple campeón.

"Mentalmente, este ha sido el año más duro para millones de personas. Nosotros no hemos sido ajenos a estas circunstancias. Ha sido un reto, era difícil afrontarlo todo", precisó.

Vettel vuelve a sonreír

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que concluyó tercero este domingo el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Istanbul Park que está "muy contento de estar de nuevo en el podio".

Vettel, de 33 años, que encabezó el cuatrienio glorioso de Red Bull (2010-13) no subió al cajón de una carrera de Fórmula Uno desde que fuera segundo la temporada pasada en el Gran Premio de México, que se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

"Al final encontré de nuevo el ritmo y estoy contento de estar de nuevo en el podio", explicó 'Seb'.