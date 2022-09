Liverpool despierta; Atlético Madrid sufre en la Champions

Amenazó con gripar un Liverpool que se salvó sobre la bocina y, con un cabezazo de Joel Matip, endereza su camino en la Champions League y derrota al Ajax de Amsterdam en Anfield (2-1).

Los de Jürgen Klopp volvieron a demostrar ser un equipo este curso de muchos grises y que ha perdido la chispa de otras temporadas, pero a balón parado salvó un punto de partido, porque la clasificación amenazaba con dejarles a seis puntos del Nápoles si los italianos vencen este miércoles al Rangers de Glasgow.

Después de veinte minutos magníficos, dignos del mejor Liverpool de Klopp, y con la llegada del gol de un Mohamed Salah, que anotó su tercer gol de la campaña, llegó la renuncia al juego de los 'Reds' y unos minutos muy pobres que el Ajax aprovechó para empatar, con un golazo de Kudus. El cabezazo de Joel Matip a dos minutos del final solventó la papeleta e iguala todo en el Grupo A.

Simeone se justifica

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este martes, tras la derrota por 2-0 contra el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones, que no se detiene en el posible penalti en el minuto 21 que no fue señalado porque "ya está el VAR, el árbitro" y los medios de comunicación, y consideró que, "por buscar el partido para ganarlo", su equipo terminó "perdiendo".

"No me detengo en esta situación (del penalti), porque ya está el VAR, el árbitro, ustedes... Por más que opinemos ya el partido terminó. Y no influye en nada lo que diga", expuso .

"Está claro que en las últimas situaciones que siempre son a favor o en contra no estamos teniendo suerte que sea a favor nuestra", dijo.